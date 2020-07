En “Don Fabián” sigue ganando la violencia y temen que una joven herida quede parapléjica

“Saltaron la reja, se treparon a los techos, se metieron en la pieza de mi hija y nos tiraban tiros por entre los ladrillos huecos. Mi nene de 10 años trató de defendernos con un machete, yo les dije que si me querían matar a mí que me mataran pero que dejaran a mis hijos en paz, que ellos no tienen nada que ver, que ellos solamente saltaron a defender a mi vecina porque le estaban prendiendo fuego la casa”. Así le relató a este diario Cecilia Sonia Serrano el ataque a su casa, en el barrio “Don Fabián” de Melchor Romero entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

La violencia, según denuncian en la zona los vecinos, es moneda corriente allí y en el último capítulo dejó con una lesión gravísima en la columna a una adolescente de 18 años, amiga de la hija de Serrano. La chica estaba de visita en la casa situada en 526 entre 155 y 156. Un disparo que ingresó a su cuerpo por un hombro llegó hasta su columna y le provocó una lesión que podría provocarle paraplejía (inmovilidad de los miembros inferiores).

Para la Policía, la secuela de la lesión se confirmó a media tarde. Sobre el final de la jornada, los médicos del Hospital de Melchor Romero se manejaron con cautela: todavía se mantenía una luz de esperanza con respecto a la evolución de la joven.

La historia del domingo tiene como antecedente cercano el crimen de Micaela Martínez (18) en la misma cuadra, el 10 de mayo. Para los vecinos, todo es parte de una disputa entre grupos sospechados por conductas delictivas, entre las que aparece el narco menudeo. Micaela iba caminando cuando le impacto un tiro que iba dirigido a otra persona, que estaba junto a ella.

La joven herida el domingo, sufrió por un ataque de vecinos que buscaban a su hermano. En esa escena de infierno también fue herida en una mano una adolescente de 15 años. La bala le atravesó la palma, pero se fue del Hospital en cuestión de horas.

Policías de varias dependencias de la Ciudad ayer buscaban a los agresores en varias viviendas de la zona. Ya tenían detenido al presunto destinatario de los tiros del domingo. Los investigadores creen que tiene información importante y a la vez debe dar cuenta por otros hechos de violencia en la zona.

“Los vecinos estamos contra la pared, con miedo de que muera alguien más”, dijo una mujer que pidió reservar su identidad. Según indicó vive en la misma cuadra del ataque. “Acá también hay problemas con el chico que fueron a buscar, que anda armado y a los tiros”, aseguró.

Son peleas que empiezan a las trompadas y siguen a los piedrazos, botellazos y tiros.

“Todo empezó hace unos días, cuando fueron a prenderle fuego la casa a mi vecina de enfrente. Y le quemaron el auto. No sé qué problema hubo entre familias o algo así. La cuestión es que mi hija y mi hijo saltaron a defenderla porque la mujer tiene un nene chiquito. Y se ve que no se lo perdonaron y el domingo vinieron a mi casa”, contó Cecilia horas después de haber sufrido un ataque del que, dice, “todavía no sé cómo salimos vivos”, dijo.

UNA DE TERROR

El relato parece de una película: “tratamos de cerrar la puerta atrancando un sillón pero llovían piedras y botellazos. Se gritaban entre ellos vamos que están adentro, que están regalados. Yo les pedía por favor que no lastimen a mis hijos. Mi hija de 15 años les decía que le habían pegado un tiro a su amiga que justo estaba en casa. Les decía que basta, que se fuera que habían matado a su amiga. Pero no hacían caso. Uno metió el caño del arma por un costado de la pared y la bala entró a la pieza”.

El drama también se aprecia en un video tomado desde otra casa. “Están todos adentro, se regalaron”, se oye que grita uno de los agresores en uno de los videos que en medio de los tiros y las llamas grabaron los vecinos y que aportaron a la causa con la esperanza de que “hagan algo de una vez por todas”.