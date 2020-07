Un intendente, víctima de un cuento del tío ¿político?

“Gordo, ¿vos tenés alguna tarjeta a mano, para no usar la mía?”, leyó en su WhatsApp el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. El remitente llevaba el nombre de su esposa. Algo lo sorprendió en el apelativo: ella nunca lo llama “gordo”. “Tengo la Visa, ¿pero para qué?”, respondió. Del otro lado: “Si te digo no tiene sentido, es sorpresa”. Y el alcalde, seco: “Sabés que no me gustan las sorpresas”. Después, confirmó sus sospechas: le habían hackeado el teléfono a su mujer para estafarlo. “¡Cuidado con pedidos de datos de tarjeta de crédito! Así engañan a la gente”, denunció en sus redes el jefe comunal, que no descarta un trasfondo político en el fraude.