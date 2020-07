Por el aislamiento, preocupan los cuadros de depresión en chicos

Los síntomas pueden ser varios: no levantarse de la cama, llorar por cualquier motivo o incluso no querer salir de la casa aún cuando la flexibilización de la cuarentena lo permita. En medio de un contexto atípico para cualquiera, uno de los aspectos que más inquieta a los profesionales de la salud mental por estos días es la cantidad de cuadros depresivos que se presentan a edades cada vez más tempranas. Algunos lo atribuyen a la extensión del aislamiento y a la falta de socialización impuesta casi como un castigo. Otros, en cambio, creen que se trata de un drama que puede notarse más en estos días pero que atraviesa a la sociedad actual más allá de la pandemia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión en chicos?

En los últimos días, una encuesta de Unicef realizada entre chicos de nuestro país reveló que el 22,5% se definió como asustado, el 5,7% angustiado, el 6,3% deprimido, y el 13% indiferente. El trabajo, hay que decir, entra en perfecta sintonía con otros estudios que últimamente vienen poniendo en evidencia exactamente lo mismo.

Claro que los relevamientos y las encuestas no son los únicos indicios que dejan al descubierto la problemática: también en los últimos días, la psicoterapeuta Paula López, coordinadora del Centro Terapéutico Kaipacha y docente del posgrado en clínica Gestáltica de niños en la UNC, escribió una publicación en su Facebook que recibió reacciones de cientos de personas. En su posteo, López cuenta su experiencia de haber internado en una clínica psiquiátrica a tres niños en dos días y reclama la prohibición de las consultas presenciales para este tipo de casos.

“Estoy indignada, triste, preocupada, no puedo ir a atender a mis pacientes niños y adolescentes porque no se nos permite a los psicólogos independientes. Entre ayer y hoy pedí internación en clínica psiquiátrica para tres de ellos, desde las clínicas responden que están sobrepoblados”, comienza la publicación. Y continúa: “La terapia online no es suficiente para estos niños...Nadie nos escucha, ni el colegio de psicólogos, ni el gobierno... De la enfermedad mental no se habla, como siempre silenciados, olvidados. Triste hasta las lágrimas…”

SÍNTOMAS DE UNA REALIDAD

Cambios en el humor y en el sueño, despertarse a medianoche, temor a contagiarse coronavirus e incluso salir de casa son algunas de las consecuencias que la cuarentena produjo en los niños de entre cuatro y 11 años, según otro trabajo realizado en estos días por expertas locales del Conicet.

El equipo, liderado por María Florencia Andreoli, Investigadora del Conicet La Plata en el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas, realizó un total de 814 encuestas en diferentes puntos del país a finales del mes de mayo y los cuestionarios fueron respondidos por las madres, padres o adultos a cargo. “La alteración más frecuente que aparece es el humor cambiante, que alcanza al 45% de los chicos sin diferencias según el grupo etario”, explicó Andreoli, y agregó que “en la franja de los más pequeños, el 14,4% manifiesta atravesar un estado anímico alegre y otro 4,9% reporta nerviosismo y agresividad, reacciones que tienen un correlato menor para los más grandes, que mostraron esas mismas emociones en 7,4% y 0,8% respectivamente”.

La encuesta también exploró lo referido a las preocupaciones generales y mostró que el 85% de los niños está bastante o muy informado sobre el coronavirus, y de ellos un 30% ha experimentado temor a contagiarse ellos mismos o algún familiar. También producto de la cuarentena, el 17% expresa que tiene miedo de salir de su casa. La enorme mayoría revela que extraña a sus parientes y amigos (90 y 83%, respectivamente), mientras que un 65% añora volver al colegio o a la práctica de algún deporte.

Otra pregunta que incluye la encuesta tiene que ver con la dedicación total a las tareas escolares antes de estas vacaciones de invierno, que en más de la mitad de los menores sondeados es inferior a dos horas diarias, un tiempo acotado si se lo compara con las cuatro horas como mínimo que los chicos pasan en el colegio durante un período normal de clases.

En cuanto a la rutina, el estudio arroja que el 45% ha mantenido un horario regular de actividades como dormir o comer similar al que llevaba antes de la cuarentena. Pero el 65%, en tanto, reconoce cambios en el sueño, concretamente acostarse más tarde que lo usual y despertarse con frecuencia por la noche.

“Es importante que los chicos mantengan una rutina durante el aislamiento”, apunta la psicóloga Marcela Padula, una de las hacedoras del trabajo y para quien esa estrategia “supone en los menores un factor de organización y contención. Los cambios establecidos por la pandemia han generado cierta desorganización y pérdidas a nivel de lo cotidiano, entonces aparece una sensación de descontrol”.

Según el trabajo elaborado por los especialistas locales, el 70,8% de los chicos pasa actualmente un mínimo de 30 minutos diarios jugando con el celular, tablet o computadora, y el 28% lo hace por más de tres horas. Este último valor aumenta junto con la edad de los niños. A estos números, además, hay que sumarle que el 87,2% mira televisión o videos durante al menos otra media hora.

“Con respecto actividades al aire libre, vemos que un poco más de la mitad de los chicos apenas supera los 30 minutos diarios, aunque la gran mayoría de los hogares que participaron cuentan con un patio o, al menos, un balcón. Un dato muy marcado es que ese tiempo se va reduciendo a medida que aumenta la edad”, explicó Andreoli.

Lo que apuntan los expertos entra en sintonía con los datos difundidos por la OMS, según los cuales la depresión es la principal causa de enfermedad entre chicos de 10 a 19 años y, además, la tercera causa de muerte entre este grupo etario.

Se dan cambios en el humor y en el sueño, y temores a salir de la casa por miedo a contagiarse