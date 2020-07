Un bombero de Berisso, otra víctima fatal de la tragedia vial

El caótico tránsito en la Región se cobró otra vida en las últimas horas, con lo cual ya son 21 los fallecidos por accidentes viales en lo que va del año, la mayoría de los cuales iban en moto.

También es un motociclista la última víctima. Tenía 20 años y era bombero voluntario de Berisso.

Según fuentes oficiales, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 16 de ayer en el centro de esa ciudad, cuando una Honda CG 150 y una camioneta Ford Ranger chocaron en el cruce de la avenida Montevideo y la calle 16. La moto, que avanzaba por la avenida en sentido ascendente, iba conducida por un joven identificado como Enzo Nicolás Casagrande (20), quien salió despedido y murió prácticamente en el acto tras la colisión con la pick up que intentó cruzar la Montevideo por 16.

Una ambulancia del SAME se desplazó hasta el lugar, pero los médicos no pudieron hacer otra cosa que constatar la muerte, informó el Coordinador de Emergencias del SAME local, Roberto Scafatti.

Trabajaron en la escena peritos de Policía Científica. La muerte provocó conmoción en el cuartel de bomberos voluntarios, que tenía al joven en su plantel.