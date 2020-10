La reacción de Ruggeri al ver los tatuajes de Sebastián Sosa, el refuerzo del Rojo

Oscar Ruggeri se convirtió en tendencias en las redes sociales en las últimas horas por la reacción que tuvo al ver los tatuajes del refuerzo de Independiente, el arquero uruguayo Sebastián Sosa.

Todo sucedió cuando Sebastián Vignolo, conductor del programa, le comentó a Sosa que Ruggeri no se animaba a hacerse tatuajes. “No se anima a hacerse tatuajes. Le pincha, le duele”, dijo el Pollo. Y el Cabezón salió a aclarar: “No es que no me animo, no me gusta”.

Pero la reacción más fuerte de Ruggeri vino después, cuando Sosa giró su cabeza y le mostró el tatuaje para que pudiera observarlo al detalle. Sorprendido, el exdefensor aseguró: “Viste que yo te dije, (los arqueros) están locos. Qué locos lindos que son estos”.

“A mí, la verdad, me llamaría la atención si voy a cabecear y en el arco está él. De pronto le miro que tiene un león en la cabeza y le puedo llegar a decir algunas cosas. Después me c... a palos, pero algunas cosas le digo”, bromeó Ruggeri.

El arquero uruguayo afirmó que llega a "Independiente muy ilusionado con llegar a ser campeón", al referirse a su próximo arribo desde México para cerrar su incorporación cedido por Mazatlán, el dueño de su ficha, a préstamo hasta diciembre de 2021 y con opción de compra.

La institución de Avellaneda cerrará la operación, después de una larga negociación, con Mazatlán girando 100 mil dólares por el préstamo hasta diciembre de 2021 y deberá abonar un millón más si hace uso de la opción de compra por el total de su pase. El valor del préstamo se le irá descontando al jugador en forma mensual de su salario.