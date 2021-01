Ajustaron 26% las multas viales y cruzar un semáforo en rojo ya puede costar hasta $80.000

Aumentaron, después de un año de valores congelados, las multas de tránsito. El ajuste en las unidades fijas (UF), es decir, en los parámetros en que está clasificada cada infracción, llega al 26 por ciento. Así, entonces, las contravenciones más graves, y por ende con las sanciones más caras, van en un rango de entre 23.970 a 79.900 pesos. En esa categoría entran conducir sin la licencia habilitante, cruzar un semáforo con luz roja, circular a contramano y girar a la izquierda donde está prohibido, entre otras faltas.

La suba fue anunciada por el gobierno provincial. Antes de la actualización cada módulo estaba en 63,09 pesos, y ahora se colocó en los 79,9 pesos.

A continuación se detallan las penas monetarias de acuerdo a la infracción:

Entre las multas de mayor castigo se incluyen conducir sin las luces reglamentarias, no contar con licencia de conductor, conducir estando inhabilitado legalmente, no tener autorización para manejar en la categoría, circular sin patente, no respetar la luz roja, girar a la izquierda si hay un semáforo que lo prohíbe y transitar en contramano.

En la misma categoría se ubican la fuga o negación a suministrador la documentación, falta de VTV, conducir alcoholizado y poseer el caño de escape libre.

Por todas esas contravenciones, penadas por entre 300 a 1.000 UF, hay que desembolsar entre 23.970 y 79.900 pesos. El monto dentro de ese margen dependerá de atenuantes o agravantes que considere el juez de Faltas oportunamente luego de la audiencia de descargo del conductor.

La falta de VTV, como se dijo, puede llegar a costar hasta 79.900 pesos, pero si el trámite fue efectuado y no se lleva consigo la documentación que lo acredite el valor de la multa en ese caso va de 3.995 a 7.990 pesos.

Hay infracciones “menores”, por las cuales se deben enfrentar multas de 50 a 100 UF (3.995 a 7.990 pesos), como no exhibir la documentación exigible, circular con licencia de conducir vencida (dentro de los 6 meses), circular sin seguro, en el caso de los motociclistas y acompañantes circular si casco y estacionar en un lugar no permitido.

Otros motivos de multa son: circular con la tarjeta verde vencida no siendo titular del vehículo (7.990 pesos); exceder los límites de velocidad (entre 11.985 y 79.900 pesos); circular utilizando telefonía celular (entre 7.900 y 39.950 pesos).

La multa más alta se aplicará a quienes se nieguen a realizar un test de alcoholemia, ya que esta infracción implica entre 500 y 1.200 UFs, es decir, de 39.950 a 95.880 pesos.

Vale aclarar que el Juez de Faltas correspondiente puede fijar una pena, por cualquiera de las infracciones de tránsito que figuran en la legislación provincial y municipal, cuyo valor final no se ubique exactamente en ninguno de los dos extremos del rango estipulado.

PLAN DE PAGOS

La Provincia lanzó un plan de pago de regularización voluntaria de deuda de infracciones de tránsito. En principio, el mismo tendrá un período de vigencia de 90 días para toda persona que quiera adherirse y brinda la posibilidad de abonar en 6 o 12 cuotas sin interés, teniendo en cuenta el valor de la infracción (según las unidades fijas que estipulan el monto) al momento de acogerse a la financiación.

Se trata de todas aquellas causas que se visualicen en www.infraccionesba.gba.gob.ar conforme lo establece la reglamentación.

Los vencimientos de las causas serán el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato posterior.

En el marco de todas las medidas de emergencia implementas por la Provincia, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, mantuvo el valor de las UF congeladas durante los meses de la emergencia sanitaria en 2020 establecidas por decreto.

A partir del 1 de enero de 2021, cada UF pasó a valer $79,90. El valor se publica bimestralmente y se rige por la ley 13.927, decreto reglamentario 532/09, y está dado por el precio de la nafta de mayor octanaje que marca el Automóvil Club Argentino sede La Plata.

La moratoria se implementó a través de la Resolución 69/20 y entró en vigencia a partir del 15 de enero del presente año.

Para acceder al Plan de Pago se deben seguir los siguientes pasos:

-Autenticarse en la web infraccionesba.gba.gob.ar

-Ingresar en solapa mis planes de pago

-Seleccionar dominio y causas al plan de pagos

-Seleccionar cantidad de cuotas

-Generar plan de pagos