Abrir la canilla y que no salga una gota, el drama de miles de usuarios en plena ola de calor

En la cuadra de 29 entre 528 y 529 no sale una gota. Los vecinos están hartos de reclamar a Absa/ d.a

En uno de los días más calurosos del año, vecinos de distintos barrios de La Plata soportaron las temperaturas infernales sin agua o con problemas en el servicio eléctrico . En algunos casos se trata de una problemática con la que se convive no sólo cuando empiezan a apretar las marcas térmicas, sino todo el año.

Todos coinciden en que es desesperante pasar un día de más de 30°C sin conseguir abrir la canilla y que salga agua para las tareas esenciales o refrescarse. A eso se suma la escasez de agua para higienizarse tal como se recomienda en el contexto de pandemia por COVID-19.

En la zona de calle 29, entre 528 y 529, los vecinos dicen tener un rosario de reclamos porque ni en invierno disponen del servicio en la cantidad necesaria. “Los meses de invierno si tenemos agua hasta las 9 es mucho; y en verano no recuerdo ni un día en el que haya salido agua con normalidad”, asegura una vecina cuyo reclamo a ABSA es el 2683111.

Los usuarios afirman que el barrio creció mucho y que los caños que proveen el servicio quedaron pequeños para tanta demanda.

“Elevamos reclamos, fuimos en persona, también nos quejamos con la Autoridad del Agua y la respuesta es que no se puede hacer nada hasta tanto no se hagan obras”, cuenta Diana Vivaldi, una de las vecinas afectadas por la interminable sequía.

Tras algunas de las tantas quejas que hicieron los vecinos a ABSA, se les respondió que “seguramente un equipo técnico supervisó la red”, pero ellos aseguraron que nunca vieron a ningún operario de la empresa por esas calles, donde la gente se la pasa cargando bidones para llevar a sus hogares.

Desde 4 bis entre 519 y 520, Ringuelet, el clima no sólo era ayer de calor sino también de desesperación, según asegura Celina, una vecina que si bien arrastra problemas con el suministro de agua desde junio. “Somos personas grandes, no tengo para higienizar, ni lavar la ropa. Somos jubilados, gente grande. Hace mucho calor. No se aguanta este maltrato”, expresa la usuaria jubilada.

Por su parte, Claudio, de 6 y 510, Ringuelet, afirma que “desde hace años el servicio de agua y cloacas es claramente deficiente”. El vecino sostiene que “en el caso del agua nos ha obligado a colocar cisternas por la falta de presión, los reclamos a la empresa ABSA son infructuosos, ya la presión es tan baja que ni siquiera se cargan las cisternas”.

Fernando Mariño atiende un taller en 531 entre 146 y 147, en la localidad de San Carlos, donde el agua escasea “desde hace dos meses”. “Tengo que traer agua de mi casa para las cosas básicas porque ABSA no contesta el teléfono ni se hace cargo. Y con este calor es insoportable”, afirma.

En la cuadra de 158 entre 521 y 522, Melchor Romero, “los vecinos no tenemos agua ni luz desde hace dos días, tenemos que soportar este calor sin contar con refrigeración, ventilación ni líquido”, asegura María Varela, una damnificada.

Miriam Scarcello, de 518 entre 169 y 170, denuncia: “No tenemos agua en toda la avenida 520, incluso tampoco hay energía eléctrica en Romero ni en Abasto. La luz se cortó ayer a la tarde, volvió a la madrugada y a las 7 de hoy quedamos de nuevo a oscuras”.

El faltante se replicaba en 18 entre 510 y 511, en Gonnet, donde afirman que “venimos teniendo cortes de agua desde hace una semana y ABSA no tiene ni siquiera el decoro de atenderte el teléfono”.

La problemática en torno al agua se agravaba en 77 entre 132 y 133, en Los Hornos, según consigna Pablo Pérez, quien además señala que “estamos sin suministro total desde hace siete días”.

Cerca de allí, en 70 y 154, sostienen que tenemos “las canillas secas de día y de noche desde hace una semana”. Los usuarios además dicen que “Absa no responde y tampoco lo hacen la Autoridad del Agua, Defensa del Consumidor ni la Defensoría del Pueblo”. “Hay ola de calor, hay pandemia, esto es un desastre”, deslizan.

Otro de los puntos afectados fue barrio El Mondongo. Por caso, vecinos de 116 entre 66 y 67 señalan que “se cortó el agua completamente, no vemos ni una gota”. La semana pasada padecieron bajas de presión.

Otros reclamos expuestos por los vecinos tienen que ver con las pérdidas de agua. “El agua es tan necesaria para la vida. Sin embargo se pierden miles de litros por día”, se apunta.

En medio de la ola de calor y la catarata de reclamos por los problemas con el suministro, el secretario de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Gastón Arias, explicó que “el tema de la baja presión de algo tan indispensable como el agua potable nos repercute fuertemente y venimos atendiendo reclamos desde hace mucho tiempo, incluso en La Plata, ABSA está al tope de los reclamos vecinales”

“La empresa debe realizar obras de gran envergadura, de infraestructura, que solucionen el problema estructural en La Plata, Berisso y Ensenada”, dijo Arias. Ante la falta de agua en los hogares, enfatizó en que “ABSA tiene obligación de agua embotellada en caso que no entregue el servicio por la cañería”.

Corte por obras ABSA informó que operarios “realizarán hoy tareas de reparación sobre una cañería dr 300 mm de diámetro en la zona del Bosque y por tal motivo se podrá registrar baja presión o falta de agua en la zona comprendida por las calles 60 entre 1 y 128 hasta tanto perduren los trabajos”. ABSA informó que operarios “realizarán hoy tareas de reparación sobre una cañería dr 300 mm de diámetro en la zona del Bosque y por tal motivo se podrá registrar baja presión o falta de agua en la zona comprendida por las calles 60 entre 1 y 128 hasta tanto perduren los trabajos”.