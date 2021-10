No cesan los robos a edificios: “Ya no sabemos qué otra medida tomar”

A las 16.30 comenzaron a manipular la cerradura de la reja exterior del edificio situado en 38 entre 17 y 18. Eran cuatro (tres hombres y una mujer). Dos permanecieron de “campana” en la planta baja, mientras los restantes integrantes de la banda subieron, primero, hasta el segundo piso. Iban bien vestidos y con tapabocas.

Minutos después de las 17.20, salieron con las manos cargadas de computadoras y otras pertenencias ajenas. De los pocos vecinos que quedaban en ese momento en la torre de Barrio Norte (que tiene poco más de dos años de antigüedad), sólo uno alcanzó a escuchar el crujir de las cerraduras siendo forzadas. “Fue un vecino del primer piso, que llamó enseguida a la Policía y luego avisaron por el grupo de WhatsApp que tenemos entre todos”, le contó uno de los moradores del lugar a EL DIA.

El hecho, publicado en la edición de ayer de este diario, sucedió el pasado sábado, cuando la mayoría de los habitantes del edificio aprovecharon el fin de semana largo para hacer una “escapada”. Pero no fue la única vez que sucede algo así. Fernanda, una de las víctimas del escruche, aseguró que hubo otras tres incursiones en el lapso de un año. Y en el sector, este tipo de robos no es infrecuente. (ver recuadro)

sEIS PUERTAS VULNERADAS

Los delincuentes saquearon cuatro unidades en total, en el segundo y tercer piso. Como se dijo, “trabajaron” durante 52 minutos en los que forzaron seis puertas (las dos de la entrada y las de cada departamento). “Para asegurarse de que no hubiera nadie tocaron el portero”, conjeturó un vecino. Y entonces, con el camino libre, se dedicaron a tomar lo que les servía.

Fernanda tomó conocimiento del atraco a las 17.30. “En realidad no sabemos demasiado más que lo que se ve en las filmaciones”, explicó. Ella estaba “visitando a mi familia en Chascomús cuando avisaron al grupo de WhatsApp que habían entrado en los departamentos del segundo piso. Ahí les pedí que se fijaran en los terceros (donde vive ella) y enseguida me confirmaron que también”, detalló.

Preocupada y sin perder tiempo, emprendió el regreso a La Plata. Cuando arribó, se encontró “con la puerta rota y la habitación dada vuelta”. El resto de la unidad estaba casi intacto, “apenas algunos cajones abiertos”.

Este medio intentó comunicarse con el resto de los damnificados, pero no pudo hallarlos.

“Me llevaron la compu que tenía en el escritorio, que fue lo primero que busqué, y un reloj que era herencia de mi mamá”, lamentó la joven. Luego añadió que “por ahora no me di cuenta de que me falte otra cosa, supongo que lo haré a medida que necesite algo y no lo encuentre. Pero tampoco tenía muchas cosas de valor”.

Por otra parte, Fernanda remarcó que “es la tercera vez que nos pasa”. Y que “después de cada robo se puso algo nuevo: las rejas, las cámaras. Ahora dijeron que iban a colocar algo más, seguimos sumando elementos de seguridad”.

En ese sentido, sostuvo que “no sabemos si estamos marcados o qué”.

Por último, señaló que “la Policía vino enseguida y se portó muy bien. Vino la científica y después en la comisaría cuarta nos trataron bien”.

En abril de este año, la cuadra se vio alterada por una seguidilla de ilícitos que motivó una reunión entre los frentistas. En aquella oportunidad atribuyeron los ataques a una banda de al menos tres delincuentes que se movilizaban en un auto rojo. En ese sector dieron vuelta el departamento de un reconocido empresario local, en un quinto piso, donde robaron dinero, elementos de tecnología, ropa y calzado importado. Después desaparecieron varias bicicletas de un balcón en un segundo piso y en otro inmueble situado en un primer piso sucedió algo similar.