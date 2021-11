Tras divorciarse de su primera muñeca, fisicoculturista ruso vuelve a apostar al amor con otra inflable

Corría noviembre del 2020 y Yuri Tolochko, un conocido fisicoculturista ruso, se convertía en furor en las redes sociales tras la publicación de un video en el cual se lo veía ‘casandose' con su muñeca sexual en Kazajistán.

Su 'relación' la había dado a conocer el 28 de mayo de 2018. En ese momento publicó una fotografía junto a Margo, como la llamó. Luego, llegó el momento de formalizar y fue así que a fines del 2020 dio el "sí"

No obstante, el físicoculturista volvió a ser viral ahora al revelar que su relación con Margo llegó a su fin. "Todavía no estoy preparado para hablar sobre las razones del divorcio", dijo aunque deslizó que "No quiero que Margo se rompa de nuevo, y eso significa que tengo que reducir su uso. He decidido que podría tener varias esposas, algo que existe en algunas culturas orientales".

Ahora, el deportista decidió "rehacer su vida" y fue así que se volvió a involucrar con otra muñeca inflable.

“Hey, chicos, lancemos un nombre para esta bebé. Como saben, Margot y yo terminamos. Ahora tengo una nueva esposa y no voy a parar. Quiero tener un harem. Haber aprendido de esto causó que una compañía de muñecas sexuales quiera enviarme una de las mejores. Yo escogí esta. Es tan frágil e increíblemente sexy. Pronto me la enviarán. Estoy pensando en cómo la debería llamar. Mi versión de su nombre es Moon (Luna), pero quizás ustedes sugieren algo mejor. Hay que hacerlo juntos”, sentenció.