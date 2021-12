Castillo en el aire

Rodrigo Castillo llegó al Lobo recomendado por el actual coordinador del Fútbol Juvenil, Gabriel Perrone. El delantero, que pertenece a Unión de Santa Fe y que supo ser goleador en la Cuarta campeona de River, arribó como una apuesta para que sume minutos en Reserva pero con una proyección, a corto plazo, para Primera División.

Sin embargo, con las contrataciones de algunos refuerzos durante el ciclo de Martini/Messera (Luis Rodríguez, Alexis Domínguez y Rodrigo Holgado) el protagonista fue perdiendo terreno y por lo tanto, su participación en el once de Chirola Romero comenzó a esfumarse.

Este panorama sombrío para el delantero cambió considerablemente con la llegada de Pipo Gorosito y también con las lesiones que sufrieron tanto Nicolás Contín como el pampeano Domínguez. La puerta volvió a abrirse y logró afianzarse en la ofensiva del Selectivo, integrando una dupla de ataque más que interesante con Benjamín Domínguez.

Entre los dos delanteros albiazules marcaron 17 goles para un equipo que redondeó una gran campaña terminando en la tercera colocación de la tabla. De esos 17 tantos, 8 fueron del chico nacido en Venado Tuerto el 26 de febrero de 1999.

Sin dudas que este buen cierre de año, siendo uno de los máximos artilleros de la divisional, lo ilusiona de cara a la pretemporada que se avecina para la Primera División. En diálogo con este medio, el “Principito”, quien compartió plantel con Julián Álvarez, Federico Girrotti y Benjamín Rollheiser en la Cuarta de River, contó cómo llegó al Millonario y por qué se fue ya siendo integrante de la Reserva, qué expectativas tiene a futuro y cómo es su situación contractual, entre otras cosas.

Su historia futbolística es bastante particular ya que no hizo inferiores. Sus primeros pasos se dieron en Sportivo Rivadavia de su ciudad natal, donde jugó en la Primera y ya con 18 años pudo llegar al equipo de Nuñez por una prueba que le consiguió el padre de Ignacio Scocco, que es de Hughes y lo vio jugar. Enseguida se convirtió en goleador.

“Llegué a River ya de grande, con edad de Cuarta. Jugué con Julián Álvarez un poco y también con Federico Girotti, con quien hacíamos la dupla de ataque de esa División, al igual que con Rollheiser. Gabriel Perrone me dirigió ese año cuando fuimos campeones y puede jugar todo el año en ese equipo. Salí goleador con 13 goles, pero en River no es fácil. Hay muchos jugadores”, sostuvo.

Por eso, más allá de su buen nivel, tapado por grandes figuras, decidió marcharse a Unión, donde llegó con una propuesta contractual: “De River me fui porque veía que no tenía lugar, tenía posibilidad de irme con contrato a Unión. Había muchos jugadores y era complicado poder llegar a Primera. Cuando yo me fui estaban Matías Suárez y Borré como titulares, más Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Girotti y Julián Alvarez que ya estaban tocando Primera”.

“Me fui a Unión en 2020 y la idea era arrancar con Reserva pero se vino la pandemia. Y ahí fue cuando me habló Gabriel Perrone sobre la posibilidad de venir a Gimnasia, también arrancando desde la Reserva. Me habló mucho de Gimnasia, de lo que era el club, así que no lo dudé. Se hizo un préstamo y acá estoy”, comentó el espigado centrodelantero, cuyo contrato caduca en el corriente mes.

En este sentido, teniendo en cuenta el buen presente del goleador de 22 años, la dirigencia seguramente negocie un nuevo préstamo con el conjunto santafesino, teniendo en cuenta que la opción de compra es un tanto elevada.

Sobre su posible continuidad, Castillo reconoció que “se puede estirar el préstamo de Unión. Era hasta diciembre y hay chances de que pueda seguir en Gimnasia. Yo tengo contrato allá hasta mediados del año próximo”.

EL AÑO DE LA RESERVA Y LA DUPLA CON DOMÍNGUEZ

Uno de los fuertes del equipo de Sebastián Romero se vio en la ofensiva. Alan Lescano, Domínguez y Castillo formaron un tridente temible para cualquier defensa. El equipo tuvo algunos vaivenes a mitad de certamen pero finalmente terminó redondeando un buen torneo.

“Tuvimos un buen año, el ambiente de trabajo es muy bueno con Chirola Romero, que es un tipazo, con Nico Cabrera y todo el cuerpo técnico. Se armó un buen grupo y esa es la base de todo para lograr algo. Se hizo un torneo espectacular”, apuntó.

Y también elogió a su compañero de ataque: “Benja es muy bueno, ya viene trabajando también con Primera, te encara todo el tiempo, y creo que los dos nos adaptamos muy bien”.

En cuanto a si ha tenido la oportunidad de hablar con Gorosito sobre lo que viene, dijo: “Con Gorosito no he hablado, entrené varias veces con Primera pero no he tenido la oportunidad de hablar”.

Asimismo, confió que se ilusiona con poder tener su primera pretemporada con el plantel principal. Para saber sobre eso falta muy poco. “Le apunto a la pretemporada, estimo que en esta próxima semana puede salir la lista. Ya en junio había arrancado a trabajar con ellos y con la llegada de refuerzos me terminaron bajando de nuevo a Reserva”.

A Castillo, que le cambió para bien el panorama con la llegada del actual técnico Mens Sana, la cosa no le fue fácil en el Lobo. Pero destacó que nunca paró de entrenar. “Cuando agarró Pipo pude volver a jugar en Reserva, porque antes, si no me iban a tener en cuenta para Primera, tampoco podía jugar para Reserva. Igualmente yo nunca paré de entrenar, soy de pelearla y sabía que en algún momento iba a empezar a jugar. Por suerte cuando agarré continuidad me fue bastante bien”.

CASTILLO EN EL AIRE: “ME GUSTA MUCHO IR DE ARRIBA”

A la hora describirse como jugador, destacó algunas de sus cualidades y una de ellas es la que hoy por hoy le está faltando a Gimnasia: altura y cabezazo.

Ante las bajas de los mencionados centrodelanteros de área, el Lobo perdió mucha altura en la faceta ofensiva, algo que podría darle cierta ventaja al punta. Hoy el equipo no cuenta con atacantes de su contextura.

“Soy 9, he jugado mucho detrás del 9 también. Me gusta tirarme a jugar atrás y tirar diagonales, no soy estático, me gusta pivotear y creo que tengo un buen pie y buena definición. Mido 1,87 m. y tengo un buen cabezazo, marqué bastantes goles de cabeza. Me gusta mucho ir de arriba”.

Rodrigo Castillo

Como todo jugador de fútbol tiene un referente a quien usa como espejo. Y justamente es el hijo de quien le dio la oportunidad de poder llegar a un club de Primera División: “Nacho Scocco es como un referente, siempre intento mirarlo, no es un 9 estático. Lo miro mucho”.

Por último, mencionó que su sueño es debutar en la elite del fútbol argentino. Pero no sólo debutar, sino “ser” un jugador de Primera.

“Mi sueño es debutar en Primera, pero no solo eso, sino ser un jugador de Primera. Poder tener lugar, jugar y mostrarme. Vengo trabajando para esa posibilidad”. Para el lobo, los goles quizás estén más cerca de lo que parece.