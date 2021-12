El viernes pasado se habló más de su salida de la secretaría técnica que de la despedida de Estudiantes del torneo. Su decisión de dejar el cargo tomó por sorpresa a propios y extraños. Una semana después, luego de dejar pasar un tiempo para que las ideas se acomodaran y admitiendo que sobre la marcha se decidió que tomara el micrófono para hablarle a los hinchas, Agustín Alayes tuvo un mano a mano con este medio para trazar un balance de su gestión, su relación con Juan Sebastián Verón, las razones de su adiós y la espina que le quedó por no haber podido traer como refuerzo a José Sosa.

-¿Por qué decidiste dejar la secretaría técnica?

-La decisión tiene diferentes motivos, ninguno en particular. Creo que los ciclos se cumplen y el mío en Estudiantes era un buen momento para cerrarlo. Inconscientemente quise cuidar el vínculo e irme en un momento cuando las cosas están bien y armónicas. La propia gestión va desgastando.

-Pero la noticia tomó por sorpresa, incluso al propio Zielinski...

-Fue una cuestión de tiempos. La realidad es que mi idea era esta semana terminar de hablar con algunos dirigentes, con el entrenador y algunas personas del sector formativo, pero hubo una buena intención de Martín (Gorostegui) y Seba (Verón) para que me despidiera de la gente el mismo viernes.

-¿Te costó convencer a Verón?

-No. Soy un persona que no toma decisiones de manera intempestiva, al contrario. Cuando le conté lo que me pasaba lo entendió perfectamente. No hubo una instancia en la cual me quiera convencer. No le di lugar. Tenemos una relación de años. Hay lealtad y empatía, no era necesario que quisiera retenerme.

-Luego de años en el cargo, ¿perdiste la pasión por el fútbol?

-No, no lo diría así. Pero es cierto que la gestión desgasta y deteriora. Para seguir hay que estar al cien por ciento y no quiero permitirme hacerlo por menos. Prefiero correrme y apoyar desde afuera.

“A diferencia de lo que muchos creen, trabajar con Verón es fácil. Es un tipo abierto y muy permeable”

-¿Te imaginás qué será de tu vida en el fútbol?

-El plan ideal es tomarme un descanso y hacer un balance de todos estos años, tomar lo bueno y corregir lo malo. Y definir qué es lo que me gusta. El rol de secretario técnico me gustó y creo que lo hicimos bien. Hablo en plural porque fuimos varios los que tomamos decisiones. El tiempo me va a aclarar el panorama.

-Conviviste con varios ex jugadores en estos años, algunos volvieron, otros se fueron y dos fueron entrenadores. ¿Pusiste en riesgo esa amistad?

-Son cosas que vienen con el combo de asumir la responsabilidad. Más allá de ello creo que la gran mayoría de esas situaciones la hemos resuelto bien, aun con momentos tensos y de diferentes opiniones. Nunca mezclé las cosas y siempre puse a Estudiantes por encima de todo. De mi parte no tengo cosas pendientes con nadie.

-¿Qué es lo peor de ser secretario técnico?

-Cada vínculo tiene sus matices con cosas lindas y otras no tanto. Lo que más me costó fue decirles a los chicos de Inferiores que no iban a firmar contrato. Decirle a un pibe que estuvo con nosotros desde Novena que no va a continuar es feo, pero es parte de estar en la parte alta de la estructura.

-Recibiste muchas críticas en la gestión cuando las cosas no salieron bien desde lo futbolístico: ¿Qué fue la que más te dolió?

-En algún punto es un cargo en el cual las buenas son de otro y las malas nuestras. En Estudiantes se acentúa mucho más por la imagen de Sebastián (Verón), porque el que no lo quería criticar lo hacía conmigo que estaba a mano. Y es lógico que así sea. Siempre lo entendí. Ojo, también acepto algunas críticas que me hicieron porque tenían que ver con decisiones a la hora de comprar algún jugador. Lo que no me gusta es la falta de respeto y por suerte en la diaria, en la calle, no tuve momentos feos. Otra cosa: no consumo redes y toda la agresividad que se vive allí. No está bueno sentirse hostigado en el club que uno quiere pero es parte del combo.

-Desde afuera parece ser una persona que acepta una crítica, ¿cómo fue trabajar con Verón?

-Fácil. Es un tipo, a diferencia de lo que muchos creen, abierto y muy permeable. Y le gusta trabajar en equipo. Conmigo siempre fue excepcional. Tengo una relación de mucha lealtad y confianza. A veces la cáscara muestra una cosa diferente a lo que hay adentro.

Dijo que Nelson Vivas y Mauricio Pellegrino fueron los técnicos con los que mejor trabajó y que disfrutó este último año con Ricardo Zielinski, “un tipo espectacular, simple y que me enseñó mucho”.

-¿En qué te equivocaste y cuáles fueron las virtudes del ciclo?

-No voy a hablar de jugadores o entrenadores puntuales -que nos pudimos haber equivocado- porque miro la fotografía completa. Pero hay algo inconstrastable: el crecimiento del Club. Y fue una constante a lo largo de los nueve años. Consolidamos juveniles y salió muy bien. También destaco que fue fútbol profesional el área que más dinero aportó para la culminación del estadio. Y que lo hayamos terminado sin frenar el crecimiento también es algo para destacar.

-Llegaron muchos jugadores de Colombia y Ecuador que no funcionaron, ¿por qué?

-Estudiantes es un club difícil para que se consoliden algunos jugadores pero no tiene que ver la liga. Incluso hubo jugadores argentinos de buena actualidad al momento de irlos a buscar a los que también les costó.

-Bilardo trajo a Sabella con una valija con algunos dólares y muchos papeles. ¿Cuál fue una operación que hizo Estudiantes con poco y compró mucho?

-En general, siendo un club importante pero no de los de mayor presupuesto, tuvimos que seducir desde otros lugares. Hemos podido repatriar a jugadores como Andújar, Rojo y otros más y pudimos seducir a algunos como Mascherano. Por ir a lo reciente, el Corcho Rodríguez, que tenía muchas ofertas. En su momento Ángel González era pretendido por varios equipos y ganamos la pulseada y no por poderío económico.

“¿Un jugador que me hubiera gustado traer y no pude? José Sosa. No se dio pero tiene las puertas abiertas”

-¿Llegaste a discutir fuerte con algún empresario?

-Sí, un montón de veces pero dentro del marco del respeto. Entiendo que ellos defienden los intereses de sus jugadores y nosotros el del Club. A la larga todo termina bien porque

-A qué jugador te hubiese gustado traer y no pudiste?

- A José Sosa.

-¿Por qué no se dio?

-Porque el contexto del país no ayudó y porque él no pudo liberarse de los clubes donde estaba. Es una cuenta pendiente porque es un jugador que me encanta y es un chico al que quiero muchísimo. Nos hubiese ayudado mucho.

-¿Están las puertas abiertas o hay algún enojo?

-Está la puerta abierta de par en par. Y la misma relación que tengo yo la tiene Sebastián. Si alguna vez se generó un enojo pasó rápido.

-¿Cuál fue el mejor jugador que llegó en tu gestión?

-(piensa varios segundos) Muchos y algunos fueron redituables desde lo económico como Otero, González Pirez, Vera, Cerutti, el Colo Gil, Rossi... Del Prete salió muy bien también.