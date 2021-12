Quejas por abandono de la plaza de 1 entre 51 y 53

La plaza de 1 entre 51 y 53 presenta distintos signos de abandono. Bancos rotos, baldossas destruidas, el paño verde totalmente descuidado y basura de toda clase conforman una postal preocupante.

“Los bancos que tiene el paseo están todos destruidos”, describió una vecina que trabaja a pocos metros del predio público, ubicado frente a la sede del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La imagen de la plaza se suma a otras que presentan un espacio público ganado por el vandalismo y la falta de mantenimiento.

“Un desastre”, describió otra vecina que habló con este diario, resignada a ver todos los días este paisaje que llama la atención de quienes circulan por el lugar.

Los vecinos aguardan que pronto haya un plan de recuperación del predio, que está destruido. También reclamaron por el estado de los árboles, por lo cual piden un urgente relevamiento, “para evitar un accidente ante la posible caída de algún ejemplar”.

BUSCAN SALVAR EL LAGO DEL PARQUE SAAVEDRA

Por otra parte, los reclamos por la pérdida del caudal del lago del Parque Saavedra sigue alarmando a los vecinos a pesar de los reclamos que vienen realizando en las últimas semanas.

Según volvieron a advertir, “si sigue este estado de abandono, la laguna se va a quedar seca”.

La semana pasada una vecina preocupada por el estado del lugar había expresado: “Con gran sorpresa y disgusto, me di cuenta que nadie habla de la laguna, que se está secando por que la bomba no funciona y la Municipalidad no hace nada”.

En la jornada de ayer, tras el fin de semana, una vecina, Susana Aceto, alertó que “el lago está casi seco”.

Pero además advirtió que “hay basura por doquier” y que “el arroyo que unía el lago mayor es un pantano” y agregó: “la bomba que da agua no funciona ya que dicen que fue vandalizada, no sirve la seguridad implementada hace un tiempo”, sostuvo. Los vecinos habían advertido por cortes de pasto en sectores en donde debía haber agua.