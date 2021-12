“La Casa de Papel”: el “emocionante” viaje final, contado por sus protagonistas

Después de cinco intensos años, “La Casa de Papel” llega hoy a su final con el estreno, en Netflix, de la segunda parte de la quinta temporada. Y aunque la historia sobre la banda de atracadores liderada por “El Profesor” tendrá su punto final, la serie seguirá viva en otro proyecto.

Porque, según se anunció, el gigante on demand estrenará en 2023 una producción derivada que mostrará cómo era la vida de Andrés de Fonollosa antes de convertirse en el inimputable y carismático “Berlín”, interpretado por Pedro Alonso. Pero para eso falta.

Antes, los seguidores de la serie, que se reparten en todas partes del mundo, esperan con mucha ansiedad conocer el desenlace del atraco que los tiene en jaque.

En los cinco últimos episodios, Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiera el gran error de su vida...

“Berlín” tendrá su spin-off en 2023

En el marco de una conferencia de prensa virtual en la que participó EL DIA, director, guionistas y protagonistas revelaron detalles de esta última entrega y contaron sus sensaciones sobre el final del proyecto que, para muchos, marcó una bisagra.

“Me parece que es la temporada más orgánica porque creo que tiene una solidez muy completa de dónde empieza, dónde acaba y qué ocurre con los personajes”, manifestó Alex Pina, showrunner y guionista de “La Casa de Papel”, quien anticipó que los espectadores se encontrarán con un desenlace con “adrenalina y muchos giros” que, sin embargo, “funcionan muy bien en términos sentimentales”, en tanto, “llegamos hasta último momento con muchas cosas que contar”.

Esther Martínez Lobato, que escribió junto a Pina el guión, dijo que “estamos terminando un viaje que ha sido muy largo, muy rocambolesco, lleno de aventura y de emocionalidad, con unos personajes que han estado al tope de emociones durante mucho tiempo encerrados”. A ellos, advirtió, les “debían”, un final a la altura de su “sufrimiento”.

El director de la ficción, Jesús Colmenar, reveló que si “en la primera parte manejábamos la épica de la acción, del tono bélico”, en esta última se enfocaron en destacar la “épica emocional de los personajes, una especie de composición de un puzzle que hasta el último capítulo no terminas de armar”.

“EL PROFESOR”

Para Álvaro Morte, que interpretó a Sergio Marquina, alias “El Profesor”, es bueno saber cuándo decir adiós. “Creo que la serie termina donde tiene que terminar, es un momento perfecto, para no seguir apretando. Creo que los personajes han dado lo que tenían que dar y creo que es una decisión muy inteligente frenarlo aquí. El dejarlo aquí, en este punto álgido, es un regalo a los fans”, opinó el actor y contó que las partes que más disfrutó de la serie fueron cuando su personaje se mostró vulnerable, humano, imperfecto, alejado del “maravilloso” robot que supo mostrar.

“BERLÍN”

Ha sido uno de los personajes principales de la historia de “La Casa de Papel”, sin embargo, ha aparecido en las últimas temporadas desde el más allá. Pedro Alonso, el queridísimo pero a veces cuestionable “Berlín”, admitió haber vivido una especie de “serie paralela”, en tanto su participación se limitó a apariciones desde el pasado, dejando a los espectadores espiar un poquito sobre su anterior vida. “Cuando hablamos de recuperar el personaje una vez muerto, mi miedo más grande era perder el presente de la acción, el de un personaje que vive abriendo la puerta y desatando el caos. Pero eso me obligó a darles la mano y reinventarnos. Al final ha sido como un juego de muñecas rusas con ‘Berlín’, el personaje que ha sido diferentes personajes”, consideró.

“ALICIA SIERRA”

La actriz Najwa Nimri le dio vida a la indescifrable inspectora Alicia Sierra, un personaje fundamental de este desenlace. Simpática, aseguró que se tiró de cabeza al proyecto sabiendo la buena red que el director y la guionista habían tejido, y se refirió al principal desafío que “La Casa de Papel” supuso: el hecho de “romper por completo el espacio tiempo”. Al tratarse de una historia que sucede en pocos días, llevó a sus intérpretes a tener que trabajar y mantener un mismo nivel de energía aunque hayan pasado meses y meses entre una y otra temporada, es decir, entre uno y otro rodaje. “Y eso es lo absolutamente devastador: mantener ese nivel de energía”. Para la actriz, que también es parte de otro éxito español como “Vis a Vis”, no se trató de un esfuerzo solamente físico sino también emocional porque “tienes que quedarte en el mismo rango permanentemente y eso es una puñetera locura y ha sido parte de la magia y lo que me parecía trepidante de interpretar”.

“TOKIO”

Úrsula Corberó, la rebelde “Tokio”, se despidió en el último episodio mostrado en septiembre. ¿Le conformó su muerte a la novia del Chino Darín? “Ay ese final... fue muy duro”, se sinceró la intérprete, tras un suspiro profundo, aunque admitió que sí. “Yo estoy súper contenta con ese final de Tokio. En parte, yo quería que sucediera así. Tuvimos un montón de charlas con Alex, y yo creo que era uno de los personajes que eran carne de cañón desde el principio. Me pareció muy bonito porque hay algo poético, muy onírico y realmente muy bello en eso que dice Tokio sobre el hecho de vivir varias vidas. Cuando ‘El Profesor’ contacta con ella, ella había renacido de alguna manera. Fue un proceso muy heavy y tardé un montón en recuperarme”.

“DENVER”

Jaime Llorente, que le ha puesto el cuerpo a Daniel Ramos, alias “Denver”, manifestó que “sea como sea el final, a nadie le va a gustar porque a nadie le gusta que terminen las cosas. Pero creo que lo importante es el viaje que ha hecho la serie con la gente y eso es suficientemente fuerte como para que merezca la pena”.

“ARTURO ROMÁN”

El “indeseable” Arturo Román, Arturito, ha sido interpretado por el actor Enrique Arce. El español, que ha sido vinculado con la argentina Belén Francese, confesó que la “ha pasado muy bien”, a pesar de haber sido uno de los más odiados. Si bien reconoció que extrañará todo el trabajo en equipo, que le ha regalado momentos épicos dentro de la ficción, hay algo que seguramente no volverá a recordar. “No voy a echar de menos todas las bofetadas que me llevo en internet”, admitió, entre risas, en relación a los insultos que aún continúa recibiendo de parte de los seguidores de esta historia.

“ESTOCOLMO”

Esther Acebo ha sido Mónica Gaztambide, la valiente “Estocolmo”. Según la actriz, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre lo que ha significado el proyecto. “Creo que dentro de unos años probablemente seamos más capaces de darnos cuenta de que estábamos dentro de este fenómeno del que ahora no somos muy conscientes”, admitió la intérprete, y confesó haberse llevado algún recuerdito del plató: “En la primera temporada me eché al bolso el mono rojo, el original, lo tengo en mi casa”.

“RIO”

Miguel Herrán se puso en la piel del enamoradizo “Río”. El joven intérprete se sinceró al reconocer que “ha sido una serie muy dura” y que “aunque ahora nos riamos, ha sido una cosa que nos ha costado” pero que también “ha tenido su recompensa”. El actor sostuvo que él eligió quedarse “con todo lo bueno”, como el hecho de haber sido reconocido internacionalmente, algo que definió como “un regalo”; y prefirió dejar al margen lo demás. “Lo malo se me ha olvidado, de hecho, no me acuerdo ni el último día de rodaje”, destacó.