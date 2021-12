Denuncian que no lo atendieron por obesidad

El domingo por la madrugada iba en bicicleta por el Camino Rivadavia y a la altura de la calle 124 un accidente de tránsito le marcó el inicio de un calvario que excede la fractura expuesta de tibia y peroné que le generó en la pierna izquierda. Deben operarlo con urgencia, pero su familia denunció que Sergio “fue rechazado en varias clínicas y hospitales de la Región por ser obeso”.

Tras un sinfín de trámites recién ayer al mediodía pudo ser ingresado a un sanatorio de la capital federal, en donde se aguardaba por su ingreso al quirófano.

El drama de Sergio comenzó con el embiste de un auto, hace cuatro días. Su hermano, Daniel, sostuvo que “luego del choque tardaron más de una hora y media en subirlo a la ambulancia porque no contaban con los recursos necesarios” para atender a una persona con sobrepeso. Por eso, brindó asistencia personal de Bomberos y un equipo de profesionales del Hospital Naval.

Tras el operativo, Sergio fue derivado de urgencia al Hospital Cestino de Ensenada. Cuando parecía que iba a recibir la atención por la fractura de su pierna, desde el centro médico de Ensenada se le informó que “no había infraestructura para poder operarlo”, según aseguró su hermano.

Desde allí, explicó Daniel, el lunes comenzaron las averiguaciones para trasladarlo al Hospital San Martín, pero la respuesta, una vez más, no fue la que esperada su familiar. “Mi hermano pesa 240 kilos y desde el hospital rechazaron recibirlo”, dijo. Otra alternativa que manejaron ese día fue una clínica privada. “El lunes no tuvimos respuestas ni del hospital, ni de la clínica, ni de la obra social que tiene mi hermano”, señaló.

Sin embargo, el lunes a la noche todo pareció, por fin, encaminarse. “Finalmente, nos avisan que había lugar para él en una clínica de Brandsen”, contó Daniel. Pero otra vez, volvieron a toparse con una serie de inconvenientes inesperados. “Estaba previsto el traslado de la ambulancia de la obra social para el martes a las 7, pero llegó a las 9. Luego, una vez que llegamos a Brandsen, no lo aceptaron. Dicen que hubo un error en el papeleo: notificaron que él pesaba 150 kilos y en realidad pesa 240. No lo quisieron aceptar, estuvimos allí hasta las 16, porque no nos querían admitir el paciente”, relató Daniel.

Problemas con el traslado

Así fue que surgió otro problema que consistió en el traslado de Sergio otra vez a Ensenada o a La Plata.

Según reclamó su hermano, “la obra social no se quiso hacerse cargo de los gastos de traslado. La ambulancia no quería trasladarlo si no era con autorización de la mutual. Entones, tuve que pagarle 35 mil pesos en forma particular”.

Luego de abonar el monto y tras nuevas gestiones, el próximo destino sería el Hospital Rossi.

Así que lo derivaron ese mismo día. Pero el calvario seguiría su curso. “Allí le hicieron los prequirúrgicos y me dijeron que lo iban a operar. Pero al rato me avisan que la obra social se negó y que lo trasladarían al sanatorio Sagrado Corazón de la capital federal”.

Los problemas y la larga espera prosiguieron ayer mañana para Sergio y sus familiares, ya que el traslado debió concretarse a las 8 y la ambulancia de la obra social se presentó a mediodía, aseguraron.

Finalmente, entrada la tarde, Daniel le afirmó a este medio que “pudimos hacer los papeles de admisión y estamos aguardando para que se autorice la operación”.