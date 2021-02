“El amor que siento por el básquet me hizo seguir”

Nicolás Gianella es sinónimo de básquet. Y hoy, cuando está cumpliendo 43 años, pasa por su cabeza lo mismo que cuando empezó su travesía por el parqué, hace bastante tiempo atrás: jugar y competir. Ese deseo, tan suyo, lo llevó a dejar atrás situaciones complejas y a recorrer, en base a su talento y dedicación, algunas de las ligas más importantes del mundo.

Sin embargo, como sucede en muchas historias, el protagonista decidió que el capítulo final se escribiera donde todo comenzó, en el Polideportivo Víctor Nethol de calle 4.

“Me asusta imaginarme la vida sin el básquet. No va a ser fácil, pero tengo una familia que me contiene”

Nicolás Gianella,

Base del Lobo

Y luego de un regreso que se hizo desear, finalmente Nico volvió, en 2019, para dejar en claro que es uno de los mejores exponentes con la naranja que dio la “Ciudad de las Diagonales”.

Pese a esto, la temporada pasada, en la que el Lobo se encontraba a punto de disputar los playoffs, con un equipo ya consolidado y diez triunfos al hilo en casa, se vio intempestivamente interrumpida (y luego cancelada) por una pandemia que le puso el gran interrogante a su gran carrera.

Sin embargo, y luego de mucho pensar, finalmente Gianella decidió volver a intentarlo, una vez más. Y hoy, en plena celebración, se encuentra a menos de una semana de volver a ponerse la “10” del Lobo para escribir, probablemente, el capítulo final de su historia con la naranja.

Así a días, del estreno oficial ante Tomás de Rocamora, el próximo 19 en Lanús, sede de la Conferencia Sur, dialogó en exclusiva con este matutino.

- ¿Qué te llevó a decidir jugar una temporada más?

- Lo que terminó de decidirme fue el amor que siento por este deporte. La verdad que tuve muchas dudas, sobre todo por el parate tan largo; y obviamente que la exposición al virus hizo que dudará aún más. Pero quiero seguir.

-¿Qué esperás de esta temporada tan particular, en medio de una pandemia, con sedes y, por ahora, sin público?

- Va a ser difícil sobre todo jugar sin publico porque creo que es algo que mueve mucho al jugador. Pero habrá que adaptarse como a todo. Después, una vez que estás dentro, uno compite y se olvida.

- ¿Pensaste en el retiro durante el parate?

- Sí, la verdad que lo pensé muchas veces. Lo vengo pensando hace tiempo ya, y la verdad es que me asusta un poco imaginarme la vida sin el basquet. Sé que no va a ser fácil, pero tengo la suerte de tener una familia que me contiene. Contar con ellos me da mucha tranquilidad.

- ¿Qué le podés sumar a un plantel que perdió nombres importantes como Dentis y Ríos?

- Le puedo aportar lo mismo de la temporada pasada. El peso va a pasar por otros jugadores, pero sé que en lo momentos importantes voy a estar.

- ¿Cuál es el objetivo tanto tuyo como del Club?

- Los objetivos míos son los del Club. Y a pesar de ser un momento complicado para todos, se formó un equipo sin grandes nombres pero competitivo. Después se verá para qué estamos.

- ¿Cuánto influyó que finalmente sea Fabián Renda quien se haga cargo del equipo ante la salida de Mauro Tartaglia?

- Cuando me enteré que Mauro no seguía, tuve mas dudas aún de continuar. Y que finalmente fuera Fabián el entrenador terminó siendo determinante para que siguiera. Lo conozco desde hace muchos años (debuté en Liga B con 15 años siendo su compañero). Sé de su capacidad como entrenador, pero sobre como persona. Tanto él como José Luis Staiano fueron muy importantes para que siguiera, por la paciencia y el respeto con el que me trataron desde que volví al Club.