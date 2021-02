El Presidente advirtió por una suba de retenciones o cupos y crece la tensión con el campo

No pasó ni un mes desde que el campo decretara su primer paro contra el gobierno de Alberto Fernández para que la tensión volviera a despertarse, atizada, nuevamente, por la eventual suba de las retenciones que sugirió el propio Presidente como medida para frenar los aumentos en los precios de los alimentos. Una propuesta que cosechó un amplio rechazo, tanto de parte de entidades agropecuarias como de la oposición.

“El Estado -advirtió Fernández- sólo tiene dos canales para resolver el problema [de los incrementos de precios], dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta”, insistió sobre una de las medidas que el Gobierno aplicó el mes pasado a la exportación de maíz y que derivó en un paro agropecuario.

“Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, justificó el jefe de Estado en una entrevista con Página/12 en la que también admitió que necesita que “ellos [los productores] exporten, porque necesito dólares que entren”, pero “lo que no pueden hacer es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares”.

Por eso, aseveró, “no hay mucho más tiempo para que decidan” y que “todo tiene un punto límite. [...] Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”.

“desentendidos”

Insistió en que si el sector no lo entiende “me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo”.

Desde el campo, en tanto, recogieron el guante y, en la víspera del encuentro que hoy mantendrá la Mesa de Enlace, anticiparon su rechazo a las declaraciones presidenciales. Pues en el sector creen que el mandatario parte de una premisa “equivocada” y que, si pretende que bajen los alimentos en góndolas, debería reducir la presión impositiva que pesa sobre ellos.

“Se siguen equivocando. La mayor carga en el precio (de los alimentos) es el componente impuestos, un 40 a 50 por ciento. El Gobierno, en lugar de decirnos que desacoplemos los precios, tendría que rever su situación y bajar los impuestos a los alimentos. Eso produciría una baja”, propuso el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. En la misma sintonía se había expresado días atrás el titular de Carbap, Matías de Velazco, al considerar que una suba de las retenciones “sería un error” porque “la solución a los problemas no es poniendo más impuestos a los productores” ya que, justamente, “el alto valor de los alimentos se debe, en gran parte, a los impuestos”.

Ya en diciembre pasado, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) advirtió que la carga tributaria en la carne vacuna se llevaba el 29 por ciento del precio y que representaba el 25 por ciento de su valor.

Por eso ayer, el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, fue otro de los que salió a responderle a Fernández y, desde su cuenta de Twitter, lo acusó de poner el precio de los alimentos como “falsa excusa para “volver a saquear al campo y tener caja para las próximas elecciones”. De acuerdo a esa argumentación, “las retenciones no bajan precio de alimentos, es la inflación”, enfatizó.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, para quien “hay un problema que no se quiere reconocer, que es la inflación. Ese es el problema, por eso tenemos los problemas que tenemos”, dijo, sin descartar nuevas medidas de fuerza: “Sabiendo cómo está el ánimo del productor, si avanzan en eso [en referencia a la propuesta de Fernández] es muy probable que vaya a generar un conflicto”.

En la vereda de enfrente, el Presidente apuntó que la inflación es producto de la especulación y no, por ejemplo, de las pequeñas devaluaciones mensuales que sufre el peso: “[los productores] Ya lo saben [que la inflación es responsabilidad de la especulación]. Estoy feliz de que podamos exportar, pero no puedo entender cómo puede ser que los argentinos convirtamos una oportunidad en un problema”, subrayó.

Pero para el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Vila Moret, el Gobierno parte “de una mirada prejuiciosa en la que el campo y los productores somos siempre los culpables”. Aclaró que “los productores no somos formadores de precios ni en la carne ni en el pan ni en ninguno de los productos de la mesa de los argentinos, y la incidencia de la materia prima en el precio final es mínima”.

Críticas opositoras

En el terreno de la política, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y exministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, publicó una carta abierta en sus redes sociales destinada al Presidente. Desde allí, criticó que “nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”, cuestionó que el primer mandatario solo “esconde su intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones” y que los cupos a la exportación “ya fracasaron; los únicos que se beneficiaron con eso fueron los grandes exportadores”.

El diputado radical Mario Negri fustigó a su vez que “el gobierno está ubicado en un pasado (el del control de precios) que ya fracasó y que terminó explotando. Ponerse en frente del campo es pegarse un tiro en los pies”.

Mientras que el diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, presagió que “limitar y ponerle trabas a uno de los motores de la economía de nuestro país es llevarnos directamente a la desinversión y el atraso. De esta crisis no vamos a salir usando las viejas fórmulas de siempre”.