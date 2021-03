Gray presentó una acción judicial para impugnar la convocatoria a elecciones del PJ Bonaerense

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó hoy una impugnación judicial contra lo que considera una convocatoria "exprés" e "irregular" del PJ Bonaerense para renovar sus autoridades en mayo próximo



Gray, que es vicepresidente del sello provincial con mandato hasta el 17 de diciembre, solicitó a la Justicia que invalide la resolución a la que llegó el partido en un encuentro realizado por Zoom el sábado último.



La medida fue presentada ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral de La Plata N° 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, según se informó en un comunicado.



En su escrito, Gray expuso que "el órgano que debe convocar a elecciones internas es el congreso partidario, no el consejo".



"He tomado conocimiento informalmente que, desde la cuenta de WhatsApp de una empleada del PJ de la provincia de Buenos Aires, se habría convocado a una reunión del consejo", puntualizó el jefe comunal de Esteban Echeverría en la demanda.



Al respecto, el dirigente peronista planteó que "se debe respetar la institucionalidad del PJ Bonaerense. En 70 años de historia, nunca hemos vivido una situación similar".



Tras considerar la resolución partidaria como "exprés" e "irregular", Gray añadió que buscará "hacer respetar el partido y sus órganos" porque "no se puede pisotear a las instituciones del país".



El Consejo del PJ Bonaerense se reunió el sábado último por Zoom y convocó a las elecciones de renovación de autoridades para el domingo 2 de mayo, con lo que puso en marcha el cronograma electoral destinado a consagrar como presidente del partido al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien reúne el consenso de los distintos sectores del peronismo.