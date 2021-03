Los anuncios de Garro: moratoria, cooperativistas, empleo, obras y nueva delegación

El intendente de La Plata, Julio Garro, inauguró el 78º período legislativo del Concejo Deliberante con un discurso que apuntó a la recuperación económica de la Ciudad. Ante los ediles platenses del oficialismo y la oposición, realizó un balance de 2020 y trazó los ejes de la gestión municipal de este año.

Una moratoria para los deudores platenses, tanto para comerciantes como para vecinos; hisopado a los docentes; generación de empleo; creación de una nueva delegación en la Ciudad; incorporación de cooperativistas a la planta municipal; y obras fueron algunos de los temas que tocó Garro.

Las frases más salientes del jefe comunal:

* "En primer lugar quiero empezar pidiendo un minuto de silencio para los platenses que a causa del coronavirus no están con nosotros, pero los recordaremos por siempre".

* "Esta vez la circunstancia nos impone hacer la apertura desde nuestro querido Coliseo Podestá. Hace un año atrás nuestras expectativas eran muy distintas a las de hoy. También lo eran nuestros objetivos y planes. Nadie hubiera imaginado que una pandemia cambiaría el rumbo no nuestra historia."

* "Quiero agradecerle a cada uno de los concejales, porque trabajamos como un mismo equipo para salir adelante. Pero sobre todo agradecer a quienes la remaron más que nadie, a los que se acostumbraron a una nueva normalidad, a los que se levantaron a las 5 de la mañana para levantar su persiana e hicieron lo imposible para cuidar a sus empleados. A todos los platenses, en un acto de responsabilidad que se quedaron en sus casas y aprendieron una nueva manera de vivir. A todos ellos gracias. También agradecerle a los verdaderos héroes del 2020, a los que no se quedaron en su casa. Quiero pedir un aplauso para el personal de salud".

* *Quiero anunciar que lanzamos un programa tributario sin precedentes. Por primera vez en la historia de la Ciudad todos los que tienen deudas, los que se atrasaron durante el 2020 y los que siempre cumplieron tendrán un plan acorde a la situación. Lanzamos el nuevo plan de regularización de deudas. A quienes estuvieron al día les quitamos el 100% de las multas y los intereses. También le quitamos el 100% de las multas y hasta el 80% de intereses a quienes tienen deudas desde principios de 2020. Y a los que cumplieron con la tasa SUM o Automotores y están al día le vamos a descontar el 50% de una cuota tributaria. Vamos a premiar al que cumplió. Reconocemos el trabajo incansable de todos ellos".

* "Vamos a lanzar un programa para hisopar a todos los docentes que lo requieran".

* "La cuarentena afectó a muchos vecinos, familias y niños, de distintas maneras. Comercios que cerraron, platenses que se quedaron sin trabajar. El quedarse en casa, para algunos no fue la mejor opción. Fue la única que tenían. Y esta es la otra pandemia, la económica y social. La que muchos no vieron o no quisieron ver. Y la que vamos a revertir, no tengan duda".

* "Queremos fomentar la generación de nuevos puestos de trabajo para todos los platenses. Porque el empleo es futuro, se construye hoy y no tenemos tiempo que perder".

* "Hemos decidido notificar a las cooperativas y plantearles la necesitad de que todos sus cooperativistas sean parte del plantel municipal. Abordaremos un proceso de selección para incorporarlos a la planta municipal y palearemos el déficit del personal administrativo".

* "Vamos a continuar trabajando junto al sector privado, incentivando inversiones, y generando reglas claras y transparentes".

* "Estamos desarrollando la ciudad por zonas, de manera equitativa para que cada barrio explote su potencial. Vamos a crear la delegación de Colonia Urquiza. Un proyecto que va a estar en manos de este cuerpo y esperemos que se apruebe para estar más cerca de los vecinos".

* "Muchos me quisieron poner en el camino de la división. El país se construye con diálogo y consenso. La historia demostró que la grieta no conduce a nada. Está en la política, no está en la sociedad".