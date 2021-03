Adopción: el 85% de la gente quiere niños de hasta 3 años

El 85% de las personas que se registran para adoptar pide que los niños y niñas tengan tres años o menos, una franja de edad en la que sólo se ubica el 20% de quienes se encuentran en situación de adoptabilidad. Esta diferencia -señalan los expertos- explica en gran parte las demoras en los tiempos que demanda el proceso de adopción.

“Pasa que los adultos que se acercan a la adopción siguen pensando en bebés. El 85% de los postulantes responde afirmativamente para recibir niños de hasta tres años, pero sólo el 20% de los niños y niñas que esperan ser adoptados tienen esa edad”, explicó Itatí Canido, directora general de Gestión de Políticas y Programas, quien tiene a cargo el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA).

“Los chicos nunca te preguntan si quien los va a adoptar es rubio, alto o tiene hasta tal edad”

Frente expectativas tan enfrentadas con la realidad, existen gran cantidad de chicos mayores de tres años en situación de adoptabilidad que por su edad nunca logran volver a tener un hogar. Y tal punto ellos mismos son conscientes de esa situación que, según cuenta la funcionaria, “suelen darse casos como el de un nene de 13 años que pidió que no le busquen más una adopción a él y lo desvinculen de sus dos hermanos más pequeños para estos tengan por lo menos alguna oportunidad”.

Lo mismo pasa, según Canido, con niños o niñas que presentan alguna discapacidad. “Es muy difícil encontrar postulantes que quieran adoptarlos. Por eso decimos que la espera no es sólo consecuencia de los plazos de la Justicia, que a veces también se demora, sino que tiene que ver con lo que los adultos piensan cuando piensan en adoptar”.

“A veces, cuando se habla de espera, se pone el foco en los adultos: ‘Me anoté hace dos años y todavía no me dan un pibe`, suelen quejarse algunos postulantes. Entonces les contamos que la espera más importante es la de esos niños en el hogar a los que la sociedad no les da respuesta”, dice Canido, quien enfatiza que los chicos “nunca te preguntan si la quien los va a adoptar es rubio, o es alto, o si tiene hasta tal edad porque capaz que si es mayor ya no va a poder jugar al fútbol”.

LA ADOPCIÓN NO ES UN PLAN B

La adopción es una institución jurídica definida en el Código Civil como la manera de restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir, crecer y desarrollarse en un ámbito familiar. “No es un plan B a la vía biológica para tener hijos, sino una manera de conformar una familia”, sostiene la titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Como cuenta la funcionaria, durante las entrevistas previas siempre se les explica a los postulantes que los niños y niñas que están en situación de adoptabilidad tienen “historia personal, una genética que les da un color de pelo determinado, tienen amigos y amigas, tienen una identidad”.

“El desafío más importante para los adultos es poder alojar la diferencia, esa historia, entender que esa personita tiene algún vínculo de su vida, sea amigo, familia ampliada o personas que han sido significativos, que han sido una figura presente y que corresponde que continúe presente”, afirma Canido quien no obstante aclara que en ningún caso se trata de “una figura que haya vulnerado derechos” del menor.

EL PROCESO

Cuando un niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad es separado transitoriamente de su “familia de origen” y alojadao, una primera instancia, en hogares convivenciales o con familias transitorias.

En tanto, el juzgado interviniente y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNA) intentan “fortalecer a la familia de origen para que esté en condiciones de hacerse cargo del cuidado y necesidades de ese niño.

Cuando se agotan las posibilidades de revinculación, el organismo de protección de los derechos del niño eleva un pedido al juzgado para que determine la “situación de adoptabilidad” y es ese momento en el que la Justicia elabora una sentencia que tiene un plazo de 5 días para ser apelada por la familia de origen.

“Si esto ocurre, la causa se eleva a la Cámara y es ahí donde puede empezar a dilatarse el proceso, pero si se llegó a un acuerdo y la familia del niño o niña no apela, se crea un expediente, se pasa al RUAGA y comienza la búsqueda de familia para ese pequeño o pequeña”, apuntó la funcionaria.