Todas las respuestas sobre la vacunación en la provincia de Buenos Aires están acá

Luego de poco más de dos meses de iniciado el proceso de vacunación todavía hay muchas preguntas que los bonaerenses se formulan en relación a cómo anotarse, dónde hacerlo, cuándo, qué tipo de vacuna recibirán, el grupo social al que pertenecen, el lugar, cómo saber a dónde ir, y muchas dudas más. EL DIA habló con Leticia Ceriani, Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, quien respondió todas las preguntas para quienes quieren empezar de cero y saber cómo hacerlo.

¿Dónde anotarse y quiénes?

La Provincia habilitó el 23 de diciembre la página www.vacunate PBA.gba.gov,ar y luego una aplicación para celulares. "Por esas vías todas las personas mayores de 18 años se pueden inscribir, independientemente de sus comorbilidades". En ese registro ya hay 3,6 millones de personas anotadas, entre personal de Salud, docentes,. seguridad, adultos y otros. "Desde Nación -indicó Ceriani- se fueron enviando protocolos de prioridades y se comenzó por trabajadores de Salud, luego adultos mayores, personas con otras patologías, seguridad y docentes.

¿Quiénes son personal de salud?

Médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, odontólogos, psicólogos, psiquiatra, anestesista, personal de limpieza y todo trabajador de un centro de salud.

¿Es obligatorio tener la aplicación en el celular?

No, pero es importante tenerla para facilitar el conocimiento del turno. "Algunos se comunican por mail y llegan al correo no deseado (spam) poir eso se recomienda tenerla", destacó y dijo que en la aplicación es más visible.

¿Se puede registrar a otras personas desde la propia aplicación?

La inscripción es personal: se necesitan datos del individuo como DNI y fecha de nacimiento . "Pero si alguien quiere anotar a sus padres puede hacerlo vía web". Para seguir el trámite deberá abrir diferentes cuentas en la aplicación, no se pueden seguir trámites múltiples con una sola sesión.

¿Ahora el turno se indica también por celular?

Sí, siempre y cuando hayan registrado un número al momento de la inscripción. Se realiza vía WhatsApp.

¿Cuántas vacunas se aplican por día?

Alrededor de 25 mil dosis cuando hay vacunas en todos los municipios. Hubo días que se aplicaron menos. "Tenemos la infraestructura para poder vacunar a más personas pero dependemos de las dosis que nos llegan", aclaró.

Cantidad de dosis que entregó Nación a Provincia

Según Nación, 856.205 dosis. En provincia se aplicaron 539.887 hasta el martes.

¿Qué cantidad de personal de Salud que ya está vacunado?

235 mil personas aproximadamente. Al ser personas es correcto decir que se aplicaron más dosis (varios miles ya recibieron las dos).

¿Qué cantidad de docentes está vacunados?

67.200 docentes en general al menos con una dosis.

¿Qué cantidad de adultos mayores están vacunados?

133 mil mayores de 60 años aproximadamente. Y 109 mil mayores de 70 años.

¿Por qué se vacuna antes a una persona menor de 60 años?

No se está vacunando a la población en general, sino que hay grupos priorizados, primero personal de salud, de seguridad, docentes y adultos mayores de 60 años. "Se comenzó por los de Salud para garantizar que los hospitales siguen funcionando en caso que haya otra ola de contagios", destacó Ceriani. En la medida que se fue avanzando se convocaron a otros grupos y, en ese sentido, explicó que "entre los adultos se empezó por los más mayores". Hay municipios que ya vacunaron al 100% de su personal de Salud y están convocando a mayores de 60 años, pero hay otros más complejos que todavía no. La Plata es uno de esos. "Es imposible pensar un avance homogéneo en toda la Provincia".

En el rubro docentes no está la clasificación: qué hacer

Ceriani explicó que en un primer tramo no se podía especificar qué tipo de docente era quien se anotaba: primario, secundario, terciario o universitario. "Ahora sí está clasificado para que sea más ordenado", dijo. De todos modos, la Provincia cruzará datos para que en primer orden se vacunen los maestros de jardines, guarderías, escuelas primarias y secundarias. No hay que volver a anotarse en caso de haberlo hecho hace más de un mes la inscripción.

¿Qué pasa si saqué un turno y no puedo ir?

En la web y en la aplicación está la opción de "cancelar el turno", para poder volver a sacar uno y seguir a la espera. El mismo sistema reasigna uno nuevo.

¿Qué sucede si saqué un turno y me olvidé de ir?

Las personas que tenían turno pueden ir con el comprobante y los van a vacunar ahí mismo, en ese momento o les darán otro turno.

¿La vacuna china Sinopharm es sólo para docentes?

No, pero sólo se puede aplicar a menores de 60 años.

¿Cuál se aplica a los mayores de 60?

La Sputnik y la AstraZeneca. "Dependiendo de las dosis que tengamos se realiza la convocatoria", indicó la funcionaria.

¿Van a dar una sola dosis en lugar de dos?

No, van a seguir siendo dos las dos aplicaciones por cada persona. Tanto la Sputnik V como la Sinopham van a seguir manteniendo entre 21 y 28 días entre ambas, pero tal vez los que hayan recibido la AstraZeneca (la que llegó desde India) puedan tener un tiempo más prolongado por el alto efecto de la inoculación.

¿La vacuna evita el contagio?

Si bien todavía existen dudas, todavía no está comprobado científicamente que la vacuna inmunice al cuerpo para no tener el virus. Pero reduce casi al 100 por ciento las chances de fallecer. "Lo primero que hará la vacuna es bajar el número de fallecidos, pero cuando avancemos bajará la circulación del virus", indicó la funcionaria. En términos individuales la vacuna no impide que una persona tenga el virus y sea vector de contagio, "por eso se pide que sigan usando tapabocas y manteniendo la distancia pese a haber recibido las dos dosis".

Muchos médicos que se vacunaron demostraron en estudios altas dosis de anticuerpos: ¿hay estadísticas?

No las hay en la Provincia, pero "se ha bajado inmensamente las internaciones en personal de Salud". Además se observó que anticuerpos a los vacunados son altos y los estudios hoy son "saber cuánto tiempo durarán en el cuerpo". No se sabe en el mundo todavía y es un dato relevante: ¿o habrá que vacunar otra vez el año que viene?

VACUNACIÓN EN LA PROVINCIA