El fútbol no se suspende, pero vuelve a Fase 1 y con protocolos más rígidos

Pocas horas antes de que el Ministerio de Salud informara que en el país otras 163 personas habían muerto y un total de 20.870 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, la AFA a través de Nicolás Russo, presidente de Lanús y vocero de la Casa Mayor del fútbol adelantó lo que en pocas horas va a ser oficial: el fútbol vuelve a Fase 1 por decisión del Comité Ejecutivo.

Los brotes que en las últimas horas desarmaron a Sarmiento, Gimnasia, Banfield e Independiente, además de una extensa lista de equipos del ascenso, encendieron todas las alarmas, al punto que se hizo necesario recurrir a fuentes del edificio afista de la calle Viamonte y de la Liga Profesional para consultar acerca de la posibilidad de una suspensión de la competencia oficial que el lunes completó la octava fecha.

“Ocurre en el fútbol y en la sociedad. Estamos en un momento muy difícil. Volvemos a como estábamos el 10 de agosto. No podemos estar con un revólver detrás de cada club o de cada dirigente”, explicó el alto dirigente de Lanús en declaraciones a la prensa antes que la AFA manifestara su la preocupación por “la cantidad creciente de casos de Covid 19” en los planteles nacionales y también en la sociedad, luego de los referidos brotes en Sarmiento, Gimnasia, Banfield e Independiente, entre otros.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comité Ejecutivo, expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de Covid 19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol”, comenzó el comunicado.

Lo cierto es que en estos términos, la AFA determinó que los futbolistas no se concentrarán en las previas a los partidos en una ciudad cercana y lo harán por corto plazo si es mucha la distancia, deberán ir en auto particular y sin acompañante a los entrenamientos, dos o tres micros para dividir la llegada a los partidos, y no se podrán cambiar, ni bañar en los vestuarios. Prácticamente una vuelta al protocolo aplicado para el regreso a los entrenamientos.

“En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados”, continuó.

Desde la Casa Madre del fútbol, donde ayer se vieron las caras los dirigentes del Comité Ejecutivo actual y el electo por 2021-2025, coincidieron en que los contagios “no se producen en los clubes” y que ven en los futbolistas “una relajación similar a la del resto de la gente”, según se pudo reconstruir.

“La AFA, a partir de los próximos días, realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia”, avisaron mientras se da por seguro que se recibirá un mensaje desde el Ministerio de Deporte y Turismo intimando a que se ajusten los cuidados, se retomen los controles de octubre pasado y algo más: se deberá restringir la presencia de “allegados” en las tribunas, que en las últimas semanas se habían multiplicado

PRESIÓN DE LA TV

¿Por qué razón no se decidió interrumpir el presente torneo, considerando que un año atrás, sin positivos de coronavirus en el ámbito futbolístico se suspendió la temporada? Las fuentes consultadas esgrimieron cuestiones de calendario, aunque en particular, aceptaron que la economía de los clubes no soportaría una etapa similar, menos teniendo en cuenta que los dueños de los de derechos televisivos seguro no continuarán sosteniendo un deporte sin acción como lo hizo durante la cuarentena.

En total, y resumiendo los casos que se registraron en siete clubes, los contagios superaron los 120 desde mediados de febrero, sin contar equipos del ascenso y el Interior, razón por la cual más allá del “siga, siga” que impone la presión de la televisión y la agenda que debe comprimirse con motivo de la Copa América de selecciones prevista para junio con Argentina y Colombia como países organizadores, lo que si posiblemente ocurra es que dejen de disputarse los torneos de Reserva y Juveniles.

MÁS CASOS Y MENOS CUIDADOS

Luego del descalabro que los casos positivos de coronavirus le significaron a Gimnasia en oportunidad de jugar contra Lanús y a Banfield en la previa del encuentro con Estudiantes, por la pasada fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la víspera se conoció que otro brote afectó a Independiente, en cuya lista de contagiados pareció Julio César Falcioni, su entrenador..

Donato Villani, jefe del departamento médico de la AFA, explicó que tanto Falcioni como Miguel Ángel Russo, DT de Boca, “están exceptuados de ir a trabajar por ser mayores de 60 años” e integrar el segmento de personas “de riesgo” por padecer enfermedades preexistentes, aunque aceptó luego que “por una cuestión social y personal de ellos está en ellos ir o no a cumplir sus funciones”.

Otro médico, en este caso Alejandro Roncoroni, de la Liga Profesional de Fútbol, hizo referencia a lo que entiende es un “relajamiento de protocolos”. Esto a partir de ejemplos concretos, como los que tuvieron de protagonistas a Sebastián Sosa, el arquero de Independiente, que viajó a Córdoba para jugar contra Talleres con síntomas y no lo informó al cuerpo médico del club, y a Carlos Tevez, el capitán de Boca, que organizó una fiesta para su hija y a través de un video se mostró sin ningún cuidado.

Al margen de estos casos individuales, son múltiples los casos de futbolistas saludando a hinchas que se presentan en las concentraciones, con quienes aceptan fotografiarse, o en banderazos que son de alto riesgo por la ausencia de medidas protocolares como la utilización de barbijos y cumplimiento de un distanciamiento social.