Jorge Rial metió marcha atrás: criticó a los que viajaron y ahora se vacunará en Miami

Pese a que se había manifestado en contra del llamado "turismo de vacunación" a Miami, Jorge Rial dio marcha atrás y confirmó que volará a Estados Unidos a inocularse. Esta mañana Yanina Latorre dio cuenta en "LAM" -sin dar nombres- que "un famoso periodista viaja a Miami para vacunarse contra el coronavirus". Un juego enigmático que suelen hacer en el programa del Trece que conduce Angel de Brito, quien aún se recupera luego de haberse contagiado coronavirus.

Según contó la "angelita", el ex Intruso "se va esta noche y desde el lunes saldrá en Zoom desde Miami". Lo cierto es que el conductor de "TV Nostra" saldría esta noche, a las 23, en un vuelo que lo depositará en Estados Unidos, por lo que no estará presente hoy en el envío de América. Además, según Latorre, el viaje lo realizará solo, sin compañía.

Tras las repercusiones, más tarde fue el propio Rial quien lo confirmó en Twitter: "Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud". Y agregó: "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron".

Además aclaró que "sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito".

Cabe recordar que el propio Rial criticó con dureza a Nacho Viale cuando éste se vacunó en Miami, a principios de abril. En aquella oportunidad escribió en su cuenta de Twitter: "privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira".

Sobre el tema, también se explayó en su programa: "Me podría haber tomado un avión e ir hacer el tour vacunatorio a Miami, incluso en un avión privado, me lo ofrecieron. Hay una minoría que lo puede hacer. Yo tomé la decisión más pelotuda, la de la mayoría de la gente, que es esperar mi turno. Tengo 59 años, soy de riesgo pero no entro. Tomé la decisión de ser como la mayoría de la gente, puede sonar demagógico, pero es así". Lo cierto es que cambió de opinión -en parte por la insistencia de su mujer Romina Pereiro- y frente a la segunda ola que experimenta el país el periodista viajará a Miami con el objetivo de aplicarse la dosis anti Covid.