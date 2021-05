Clase pública en Gobernación y fuerte reclamo por la reapertura de las escuelas

Padres Organizados La Plata realizó este mediodía en la Plaza San Martín, frente a la puerta de Gobernación provincial, una clase pública para reclamar la apertura de las escuelas.

“Dijeron 15 días y ya llevamos 5 semanas", aseguraron los organizadores de la movida. En ese marco, un grupo de niños y una maestra cantaron el himno nacional argentino y luego se dispusieron a dar una clase en medio de ese espacio público platense.

En tanto, un psicólogo también da una clase pública explicando sobre las secuelas del encierro. Por otro lado, empapelaron el frente de la Gobernación con los dibujos de los niños pidiendo que #AbranLas Escuelas porque la #EscuelaCuidada #NoContagia.

Uno de los manifestantes le dijo a eldia.com que se trata de una una actividad organizada por padres de alumnos platenses que "queremos que las clases sean presenciales. No somos fanáticos de la presencialidad pero entendemos que si la situación epidemiológica indica que no se puede hacer no se hará". En ese sentido agregó que "creemos que las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir, y eso no se cumple".

Por otro lado resaltó que el acto que llevaron a cabo en la plaza "es simbólico" y que "lo hacemos frente a la Gobernación para demostrar que la sociedad civil tiene interés en la presencialidad y que la falta de clases implica un gran daño para los chicos, más allá de la cuestión educativa".