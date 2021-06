La angustia de un docente platense al que no le autorizan un fármaco clave

Ariel Stancati es docente en una escuela primaria de La Plata, tiene 35 años y desde hace un tiempo se encuentra bajo tratamiento por un paraganglioma, un tipo de cáncer que afecta la parte ósea del cuerpo. Dada la complejidad de la afección, el caso fue abordado por un ateneo interdisciplinarios con participación de profesionales del exterior. El equipo le prescribió un tratamiento con cuatro dosis de Lutecio777, una droga importada de Alemania y que requiere indefectiblemente de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El joven comenzó con el tratamiento en enero, cuando se aplicó la primera dosis. Luego, en abril, se aplicó la segunda. Pero ahora reclama que la ANMAT le autorice la importación de la tercera dosis del fármaco que tramita desde el mes pasado. Según consignó, debe aplicarse la dosis a fines de junio, con lo cual los tiempos apremian cada vez más y la situación se torna desesperante.

“Ya va más de un mes de iniciado el trámite y no tengo respuesta alguna de parte de la entidad. No me dan explicaciones claras de por qué no me lo otorgan y la mayoría de las veces directamente no responden mis correos e intentos de averiguación”, planteó el docente platense.

“ANMAT no da señales de vida, escribo por correo a la médica, a la abogada, pero nadie responde. La poca información se la dan a mi médica, con explicaciones vagas de que están tratando otras cuestiones, pero no me dan ninguna precisión”, agregó.

Ariel resaltó que su preocupación porque “la interrupción de mi tratamiento pone en riesgo mi vida, mis médicos me explican que es fundamental realizar el tratamiento en tiempo y forma. La interrupción pone en riesgo mi salud, ya que con la discontinuidad el fármaco no tendría el efecto esperado al no estar aplicado como corresponde”.

La ANMAT, se sabe, controla y garantiza que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos posean eficacia, seguridad y calidad. Para ello, lleva adelante los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización.