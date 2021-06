“No escupas al cielo”: Juana Viale increpó al Papa y le recordaron su affaire con Lousteau

“Predique con el ejemplo”, le pidió, entre otras cositas, Juana Viale al papa Francisco, una frase que despertó la furia iracunda de los tuiteros atravesados por la grieta que no perdonaron a la nietísima y le recordaron su “ejemplo predicado” cuando, embarazada de Gonzalo Valenzuela, fue fotografiada a los besos con Martín Lousteau.

“No escupas al cielo”, le dijeron a la actriz devenida en conductora cuando, en las últimas horas, y envalentonada en el fulgor tuitero, se animó a increpar a Bergoglio por un tuit.

El pasado 1 de febrero, Myanmar (una nación del Sudeste Asiático) sufrió un golpe de estado y, desde entonces, sus ciudadanos viven una situación de completa vulnerabilidad. Acordándose de la terrible situación de este país, el papa Francisco pidió a través de su cuenta oficial de Twitter, en el Día Mundial del Refugiado, que se ayude a estas personas que la están pasando tan mal.

“Junto con los obispos de Myanmar, suplico que se permitan corredores humanitarios y que las Iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas, templos, escuelas y hospitales sean lugares neutrales de refugio. ¡Que el Corazón de Cristo toque los corazones de todos llevando paz a Myanmar!”, expresó el sumo pontífice.

Al leer este pedido de Jorge Bergoglio, de entre todas las reacciones, llamó la atención la de Juana Viale, quien le realizó un reclamo: “Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la Iglesia tiene para recibir a refugiados... Porque la propiedad privada es un derecho secundario. Actúe con el ejemplo...”.

El comentario de la nieta de Mirtha Legrand no pasó inadvertido y le llovieron las críticas. Muchas de ellas, claro, escondían en el fondo una crítica ideológica por la posición antioficialista que, semana a semana, Juana deja de manifiesto desde la pantalla de El Trece.

Además de recordarle algunos deslices mediáticos, otros fueron incluso más allá y la llenaron de insultos, desde “burra” hasta “ignorante” .

El ex banquero Hernán Arbizu fue uno de los que se atrevió a cuestionar a la ex “Malparida”, al tuitear: “A esta altura que Juana Viale esté en un programa por ser “nieta de” es el menor de los problemas. Lo grave es que no se dé cuenta lo bruta que es y A) trate de disimularlo B) se informe mínimamente para salir de esa ‘comfort zone’”. Una crítica que le llegó a la conductora, quien le contestó: “Bue. Sacate el traje un rato, o aflojate la corbata. ‘Comfort zone’. Bruta. Trate de disimularlo. ¿Tomamos un café? ¿O un tea? Hernán, dejá la gomina”. Luego, tras otro intercambio de pareceres, le espetó un “machirulo”.

Otro que tampoco se perdió la oportunidad de “pegarle” a Juana fue Aníbal Fernández. “Que una señora tan ignorante le falte el respeto al pastor de 1.200 millones de fieles, es demasiado. Señora, calle por Dios. Deje de exudar ignorancia a los cuatro vientos…”.

Viale no atraviesa la mejor de las semanas. Es que el finde fue muy cuestionada por la forma en la que cruzó a Gladys Florimonte, a quien, sentada en su mesa, le preguntó, entre la ironía y la fustigación, cómo le había ido tras haber votado a Alberto Fernández, con quien esperaba un cambio de vida, sin embargo, la humorista debió vender un auto y rifarse los ahorros por lo mal que la está pasando.