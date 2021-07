"La Pochola", presa: seducía a hombres, pedía fotos íntimas y los extorsionaba con publicarlas

La Policía de Puerto Madryn detuvo a Soledad Elba “La Pochola” González por una presunta extorsión telefónica.

La mujer, de 29 años, se movilizaba a bordo de una motocicleta y pretendía cobrar 100 mil pesos para evitar publicar fotos íntimas del denunciante.

“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

La causa la lleva adelante el funcionario Juan de la Vega y en las próximas horas se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención. El delito imputado es extorsión.

“El modus operanti es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos” explicaron desde la Fiscalía y brindaron consejos para evitar la “sextorsión”.

"Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y sostuvieron que en los casos es importante realizar la denuncia en la Comisaría o en la Fiscalía.