Rige el aislamiento en hoteles y será hasta fines de agosto

Al cabo de una jornada pletórica de reuniones y definiciones de última hora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires terminó de darle anoche las puntadas finales a la normativa que establece el aislamiento obligatorio para los bonaerenses que, a partir de hoy, viajen al exterior. Será -como había anticipado EL DIA- una cuarentena de siete días: cuatro en un hotel (a cargo del pasajero) y tres en su domicilio, extendida aún para aquellos que al pisar Ezeiza den negativo en el test de coronavirus.

La resolución entrará en vigencia hoy y regirá hasta el 31 de agosto. Por lo que no alcanzará a quienes hayan salido del país antes de la implementación de la medida, que, según aclararon a este diario fuentes oficiales, podrán hacer el confinamiento completo en sus casas. Y no en un hotel, como había deslizado en la víspera el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan: “Los que se fueron antes de dictar estas medidas cuando regresen no van a tener que pagar el hotel, que va a estar a cargo del gobierno de la Provincia -había dicho-. Recién los que se estén yendo ahora y firmen antes de irse una declaración jurada en la que se comprometen a aislarse al volver van a tener que abonar los cuatro días de hotel”.

Esta era una de las dudas que persistía entre los miles de bonaerenses que se encuentran fuera del país -que son muchos y no tienen fecha aún de regreso-, desde que el martes el gobernador, Axel Kicillof, anunció el confinamiento obligatorio -aún para quienes al tocar suelo argentino den negativo en el test de coronavirus- en hoteles de la Provincia. Una medida que, según justificó, busca “retrasar” la entrada al territorio de nuevas variantes del virus como la contagiosa Delta y pretende endurecer los controles, tras detectar que un 38 por ciento de los bonaerenses incumplía el aislamiento domiciliario previamente dispuesto.

Desde ahora, los bonaerenses que salgan de la Argentina deberán aislarse por cuatro días en hoteles que deberán pagar y seleccionar ellos mismos de entre una lista creada a partir de un registro que abrirá la Provincia a tales efectos. Allí, según se anticipó, cualquier categoría de establecimiento hotelero podrá anotarse para recibir a los viajeros que vuelvan al país. Estos hoteles tendrán que garantizar las cuatro comidas -que serán a opción y a costa del pasajero-, además de “observar estrictamente los protocolos de prevención y cuidados”.

Una vez cumplida la estadía hotelera, la persona será sometida a un test de PCR: si da positivo sigue aislada; si da negativo puede trasladarse a su domicilio, donde deberá permanecer otros tres días con control telefónico y presencial de las autoridades sanitarias bonaerenses, completando así su cuarentena.

Para tener la garantía de que al regresar al país se confinarán, la Provincia exigirá a los bonaerenses que embarquen desde hoy en vuelos internacionales la firma de una declaración jurada específica que los comprometerá a cumplir con este requisito. Y además, 72 horas antes de su vuelta, deberán completar un formulario online en el que indiquen el hotel en el que se alojarán durante cuatro días.

Incumplir con el aislamiento obligatorio hará pasible al pasajero de denuncias penales y multas “por infracción a la normativa de prevención de Covid-19 que, de acuerdo al Decreto 1 de este año, prevé sanciones de hasta 4.300.000 de pesos”, según había advertido el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

La iniciativa fue defendida también por el ministro Gollan, porque “a quienes regresaron del exterior se les propuso aislamiento domiciliario y casi el 40 por ciento no cumplió”. Y se mostró a favor del cuestionado cupo de 600 pasajeros diarios (se estima que 270 habitan en la Provincia) en vuelos internacionales que dispuso la Nación porque “las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones. Por eso ahora implementamos la estrategia de los hoteles”, advirtió ayer.