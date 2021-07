Andrés Parra: “Era difícil encontrar otro narco más interesante que Escobar”

“El patrón del mal” fue un éxito instantáneo que, a diez años de su estreno, todavía sorprende hasta a sus propios protagonistas. El colombiano Andrés Parra (43), que interpretó magistralmente a Pablo Escobar, se lanzó al estrellato internacional con esta actuación, sin embargo, y aún a pesar de jugosas ofertas que llegaron hasta de Hollywood, se negó a seguir conectado con el género.

“Yo creo que esas cosas hay que dejarlas ahí. Ya era muy difícil encontrar otro narco que fuera más interesante que ese o que me brindara a mí más posibilidades de las que me brindó porque ahí encontré todo, y preferí dejarlo ahí. Entonces, ya, es mejor dejarlo ahí. Quedó en punta. No hay más”, aseguró en diálogo con EL DIA.

Parra, quien tomó como “guía” a Escobar para componer años después a otros personajes complejos como Hugo Chávez en “El comandante” o Sergio Jadue en “El Presidente” , describió el suceso de la serie como “un fenómeno muy raro” que nadie esperaba.

“Yo entré a este proyecto creyendo que no iba a pasar mayor cosa porque Colombia ya era un país que ya había tenido otras series sobre narcotráfico y se vuelve esta vaina que ya han pasado diez años y miren, seguimos, aquí estamos otra vez”, dijo el simpático actor en el marco de un evento de prensa virtual, en el que estuvo acompañado por otros actores del elenco como Christian Tappan, Cecilia Navia, Juan Carlos Arango y Anderson Ballesteros, a propósito de un nuevo estreno de “Escobar, el patrón del mal”.

Es que luego de su raid por más de 180 países a través de diferentes formatos -desde la tevé de aire, hasta el streaming-, la ambiciosa producción de la cadena Caracol, creada por Juana Uribe y Camilo Cano y dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora, llega por primera vez a una señal de cable en América Latina.

Desde esta noche, y de lunes a viernes a las 22, el canal A&E mostrará en su pantalla -y en su servicio on demand- el drama criminal que, basado en documentos periodísticos y testimonios reales, pero apelando a las licencias creativas que ofrece la ficción, muestra cómo fue que un travieso y oportunista niño nacido en Rionegro, Antioquia se convirtió en uno de los hombres más ricos y sanguinarios del mundo: Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Parra -que fue parte de la película argentina “La odisea de los giles”- contó que para meterse en este polémico personaje había empezado a leer el libro “La parábola de Pablo”, del periodista y ex alcalde de Medellín Alonso Salazar, en el que está basada la serie, además de “otros libros, mucha internet, revistas y mucha crónica”. A su favor tenía, claro, el hecho de que era “un personaje muy público, del que se habían hecho muchos documentales” y, tomando “un poco de todo eso”, y aprovechando el “acento paisa que tenía interiorizado de alguna vez que en la escuela había hecho alguna obra de teatro con ese acento”, además del gran trabajo de maquillaje y vestuario, se lanzó a la pileta.

Según reveló, cuando hizo el casting y se encontró con colegas que audicionaban para otros papeles, el deseo de todos “un poco era no quedar porque sentíamos que eso iba a ser meternos en un chicharrón muy bravo. Y yo creo que así fue: tengo recuerdos de mucho amor y de mucha amistad entre el elenco, pero fue una experiencia muy ruda para todos también”.

Más allá del rodaje, que les demandó casi nueve meses de jornadas de trabajo full time rodando en exteriores y en más de 500 locaciones nacionales e internacionales, también estaban las fibras sensibles que este drama tocaba por tratarse de una herida todavía abierta.

El intérprete, que espera el estreno de “Los protectores” junto a Adrián Suar y Gustavo Bermúdez para Star+, confesó que haber sido parte de esta producción le sirvió para cambiar “la percepción” que tenía de su país porque para él “la serie es más política que otra cosa”, en tanto, “siempre me ha parecido que más allá de hablar de Escobar, la serie también habla un poco de esa sociedad que lo rodeó, que lo consintió, que lo apoyó, que estuvo también con él”.

“A mí me parece que la serie ha envejecido muy bien. Creo que lo que sigue envejeciendo muy mal es más bien nuestra historia. La nuestra. Que sentimos que son ya cosas superadas y que pertenecen a la ficción y al pasado y todos los días nos despertamos con un tortazo en la cara, ¿no? (...) Ojalá se hubiera quedado en la serie. Ojalá pudiéramos decir que así no somos”, reflexionó Parra.

Películas y series sobre el capo narco colombiano se han hecho a montones y en todos los idiomas, sin embargo, remarcó el intérprete, ninguna se puede comparar con las hechas en casa. “Si usted se va a comer un plato típico colombiano, pues que se lo haga el chef colombiano. Si quiere comer comida colombiana, ¡consíganse cocineros colombianos, huevón!”, recomendó, entre risas, trayendo el tonito de su recordada criatura.

EL FENÓMENO

Más allá de los niveles de audiencia altísimos en los lugares donde se emitió y de una explosión del llamado narco turismo, “El patrón del mal” ha promovido la creación de clubes de fans en diferentes partes del mundo, además de incontables parodias en programas de televisión y hasta el nacimiento de personajes súper exitosos como el chileno “El Patrón del Pan”. Pero sin dudas lo que más llamó la atención fue cómo el público logró empatizar con los antagonistas de esta historia, esos personajes que muchos odiaron amar y que generaron encendidas polémicas por lo que muchos consideraron una romantización del mal.

Juan Carlos Arango, que interpretó al polémico “Mariachi”, se metió de lleno en este terreno pantanoso. “Hay algo que pasó muy, muy particular en la serie y es que los señores del Cartel de Medellín se veían mejor que los políticos, más coloquiales, más colombianos, más naturales. Y hasta de alguna manera se veían más honrados. Entonces eso también creó una cantidad de malestar en mucha gente, porque la gente se identificaba más con la pandilla”, remarcó.

Por su parte, el actor Anderson Ballesteros, que en la tira le dio vida a la mano derecha y sucia de Escobar, el temible “Chili”, confesó que no podía entender cómo la gente llegó a llorar por el destino de su personaje. “A veces me pregunto qué fue, y creo que quizás fue la lealtad que él tenía hacia Pablo, de querer hacer su trabajo bien y de no decepcionar a su Patrón lo que le hizo ganar el cariño de la gente”, manifestó el intérprete que, sin embargo, aclaró que nunca se permitió “jugar a ser el bandido y a excitarme de lo que estaba haciendo, por el contrario, estábamos siempre buscando ser muy sutiles, y no morbosear dentro de la historia”.

Para Cecilia Navia, que encarnó a la mujer adulta de Escobar, la forma en la que fue escrita la serie es una de las claves de su éxito, en tanto “es una versión muy coloquial, llena de detallitos, que huele casi al plato que se comía Pablo, a su huevo frito con arroz, a la arepa, al chocolate. Se siente ese ambiente que yo creo que es lo que hace que la gente se conecte más”.

Algo parecido a lo que describió Christian Tappan. “No queríamos ir como a esos personajes de mafiosos cliché. Queríamos contar la historia del ser humano, que a partir de ahí, pues obviamente comenzaron a pasar todas las cosas, sean buenas o malas decisiones en ellos, a partir de ser padres, nietos, tíos, hermanos y de eso sacamos como la imagen para hacer a Gonzalo y a Pablo”, recordó el actor que le puso el cuerpo al primo -casi hermano- de Escobar.

Para Parra, el reestreno de “El patrón del mal” será una buena oportunidad para los que no vieron la serie de 74 episodios lo hagan y, también, para los que ya la vieron, de repetirla.

“Con los años se va haciendo más interesante porque podemos contrastarla con lo que sigue sucediendo en el mundo. Creo que es una serie que habla de uno de los grandes flagelos que tiene hoy en día el mundo, y es la legalización o la no legalización de la droga y lo que esto trae de positivo y de negativo”, concluyó.