Cierran alianzas y la coalición opositora se llamará “Juntos”

Con la inscripción de las alianzas que competirán en las Paso del 12 de septiembre y eventualmente en las legislativas del 14 de noviembre, empezó a perfilarse ayer el menú electoral que terminará de despejarse el sábado 24 de julio, cuando se presenten las listas de candidatos.

En la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, todas las miradas se posicionan en el gobernante Frente de Todos (FdT) y la principal coalición opositora que estrenará nuevo nombre: ahora será “Juntos”, sin el predicado “por el Cambio” que supo enarbolar Mauricio Macri.

La flamante denominación terminó de escribirse ayer en la que fue, por lejos, la rosca más atractiva de la jornada. Durante el encuentro que la cúpula bonaerense del PRO, UCR , la Coalición Cívica (CC) y sectores peronistas mantuvieron en el Hotel Brizo, en el centro platense. Por allí desfilaron los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro, Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Néstor Grindetti (Lanús), además del titular de la UCR provincial, Maximiliano Abad, el presidente de la CC, Andrés de Leo, y el exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre.

Fue allí también donde se terminó de cocinar la incorporación a “Juntos” del Partido Socialista bonaerense y del GEN, de Margarita Stolbizer, que aceptaron la invitación del núcleo radical que encabeza Facundo Manes para sumarse a la interna de la coalición opositora. El neurocientífico -que probablemente enfrente en las PASO a Diego Santilli, que encabezaría la boleta del PRO- fue también la puerta de entrada para el regreso al espacio de dos peronistas desencantados con el macrismo: Emilio Monzó y el mencionado De la Torre.

El cierre de alianzas sirvió para exponer la pelea opositora. Una de las discusiones más fuertes en ese sentido giró en torno a la inclusión o no del vecinalista Espacio Abierto que lidera el intendente de San isidro, Gustavo Posse. La UCR se puso firme en no dejarlo entrar a la alianza para de ese modo bloquear la posibilidad de que Posse arme una tercera lista de diputados nacionales. Finalmente, se impuso la pretensión del PRO para incluirlo, aunque no se sabe qué terminará decidiendo Posse, al parecer de buena sintonía con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La puja por el piso de votos necesarios para repartir bancas también dividía a la UCR y el PRO, hasta anoche con final abierto.

En medio de esa efervescencia, “Juntos” había anotado en sus filas a los mencionados PRO, UCR, Coalición Cívica, GEN y Partido Socialista, entre otros.

En cambio, se frustró la propuesta de la “pata liberal” que impulsaba José Luis Espert, que no competirá en las Paso dentro de “Juntos” y se presentará en forma independiente como primer candidato a diputado por la Provincia en una alianza integrada por su agrupación Avanza Libertad, la Ucedé, Partido Demócrata, Partido Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, EPA (Encuentro Plural Alternativo), Alternativa Libre, Movimiento Lbertario Republicano y otras agrupaciones.

En tanto, el FdT se encaminaba a ratificar su alianza conformada por los partidos Justicialista, Compromiso Federal, Kolina, Frente Grande, Unidad Popular y Somos Argentina. También, se anotaban el Movimiento Nacional Alfonsinista y FORJA, de extracción radical, además del moyanista Partido de la Educación y el Trabajo, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido Comunista, Partido de la Victoria, Partido Solidario y Encuentro por la Democracia y la Equidad. La novedad para el FdT es la incorporación del Partido FE, brazo político de la Uatre y exaliado de “Juntos”.

Por otro lado, los sellos Hace Buenos Aires, Consenso Federal, Tercera posición, Libres de Sur y Acción Marplatense se plegarían detrás de Florencio Randazzo en el frente Vamos con Vos.

Mientras, el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) inscribió su alianza conformada por los partidos de los Trabajadores Socialistas (PTS), Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). No prosperó el acuerdo con el Nuevo Más, de Manuela Castañeira, que al igual que el MST había propuesto una gran interna de la izquierda, pero irá con marca propia y con la “única mujer al frente de una lista de izquierda”.

Por último, la derecha presentaba entre sus opciones a Valores (con Cinthia Hotton a la cabeza) y Principios y Valores (del exfuncionario del kirchnerismo, Guillermo Moreno).