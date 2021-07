Cambio climático y desinformación, un cóctel que puede ser explosivo

¿Que tienen que ver el cambio climático, la pandemia por el Covid, y las comunicaciones de la era digital? Aparentemente pareciera que nada. Sin embargo, un prestigioso académico llamado Joseph Bak-Coleman, junto a su equipo de colaboradores, ha publicado recientemente un polémico artículo en la revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences”, en el que relaciona esos temas de urgente actualidad para llegar a una conclusión que plantea un riesgo todavía mayor para la humanidad, el de “la pandemia de la desinformación”.

En su análisis, este científico señala que “en medio del calor de emergencia, las inundaciones y la hambruna existente, es aún más crítico que las personas reconozcan y estén de acuerdo al menos en el panorama general. Y, sin embargo, como la historia reciente nos ha demostrado una y otra vez, no es así. Gran parte de eso se puede atribuir a la pandemia de desinformación en relación con el cambio climático, el Covid-19, las vacunas y mucho más, que ahora se propaga desenfrenadamente en las redes sociales”.

Bak-Coleman apunta a la incapacidad de los científicos, hasta ahora, para informar adecuadamente a los responsables políticos sobre cómo la tecnología digital está obstaculizando los esfuerzos para resolver, por ejemplo, los peligros del cambio climático y otros problemas de comportamiento colectivo. Y para graficarlo, apela al ejemplo de los peces.

“Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas”

“Los peces individuales que nadan en un banco -dice- se intuyen unos a otros con tanta rapidez y claridad que instantáneamente y al unísono pueden alejarse de cualquier peligro que encuentren. En la medida en que eso sea cierto, tienen un margen de error limitado para transmitir información incorrecta. Cuesta energía cuando uno se asusta sin razón, y también cuesta la vida si no se asusta cuando debería. Los grupos de animales están muy preparados para realizar estas proezas de comportamiento realmente fantásticas, pero entre nosotros todo es bastante frágil”.

Coleman, un académico postdoctoral de la Universidad de Washington con experiencia en neurociencia y biología evolutiva, denuncia que el desarrollo de las comunicaciones digitales ha erosionado o vaporizado las protecciones de la comunidad desarrolladas durante milenios para garantizar al menos un flujo de información mínimamente saludable, lo que conduce a una toma de decisiones saludable.

“Esa pérdida - escriben Bak-Coleman y sus coautores - combinada con la rápida distribución de la falsedad, puede presentar una de las mayores amenazas para el bienestar humano. Si quisiéramos hacer la declaración más obvia del mundo, diríamos que la tecnología ahora permite que las personas se comuniquen instantáneamente y a través de grandes distancias. Sin embargo, también podría preguntar algo increíblemente similar: “¿Qué sucede cuando las personas pueden comunicarse instantáneamente y a través de grandes distancias?”.

“Estamos en un entorno de comunicaciones diferente que cambia radicalmente”

“Esa pregunta que pareciera incontestable -dicen los autores- encierra casi todos los problemas a gran escala del mundo, incluido el cambio climático. Tanto, que necesitaríamos una disciplina académica completamente nueva solo para tratar de resolverlo. Porque así como la fisiología tiene medicina y la ciencia climática tiene mitigación de emisiones y planificación de adaptación, la pandemia de desinformación digital requiere una ciencia aplicada, o como la llaman, una disciplina de crisis”.

“La necesidad de una disciplina de este tipo - argumentan Coleman y su equipo- también es urgente, porque dado que los algoritmos y las empresas ya están alterando nuestros patrones globales de comportamiento por razones financieras, no existe un enfoque seguro de no intervención. Y a pesar de las muchas alegrías y los usos productivos de la comunicación digital, habitualmente transmite tantas falsedades, con tanta rapidez, que muchas personas quedan incapaces de ver o no quieren solucionar los dilemas existenciales, dejando a la humanidad en general en una condición precaria”.

LAS CIFRAS DE LA DESINFORMACIÓN

En este marco, Coleman y sus colegas le ponen cifras a lo que afirman, y señalan que “más de 5 mil millones de suscripciones móviles y 3,6 mil millones de cuentas de redes sociales en todo el mundo se están sumando a una disrupción masiva en el contexto evolutivo de las comunidades humanas. Aumentar la escala de las interacciones humanas en ocho órdenes de magnitud en menos de dos décadas, hace que incluso la desinformación corriente sea más fácil de difundir, más influyente y, un factor crucial, más lucrativo que nunca, porque hasta algunos modelos de negocio pueden ser fundamentalmente incompatibles con una sociedad sana”.

Por su parte, Jennifer Jacquet, profesora asociada de estudios ambientales en la Universidad de Nueva York y coautora del estudio de Coleman, apunta que “este nuevo panorama digital global es hostil a los anticuados enfoques de comunicación científica del siglo XX, incluidos los próximos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que comprenden varios volúmenes, cada uno de cientos o miles de páginas. Es por eso que algunas personas han argumentado que el IPCC debería haberse disuelto. La ciencia física es fundamental para la lucha contra el cambio climático, pero realmente no nos está dando nuevas herramientas para hacer una diferencia social”.

“La pandemia de desinformación digital requiere una ciencia aplicada, o como la llaman, una disciplina de crisis”

Joseph Bak-Coleman, académico

Además, Jacquet propuso llamar “agnotología” a la nueva disciplina académica mencionada por Coleman, que significa “el estudio de la creación de la ignorancia”, un término que ella atribuyó al historiador de Stanford Robert Proctor.

A su vez, Anthony Leiserowitz, fundador y director del Programa de Yale sobre Comunicación del Cambio Climático, señaló respecto al artículo de Coleman y sus colegas, que “presenta una nueva lente útil y muy necesaria para comprender el mundo moderno. También tiene mucho más por explorar. Los autores se centran en los canales de comunicación (medios digitales), pero también es necesario estudiar la complejidad y diversidad de las audiencias y los mensajeros modernos. Están tratando de argumentar que hoy estamos en un entorno de comunicaciones diferente que cambia radicalmente. Me gusta mucho la lente que están tomando para esto, y ha recibido menos atención de la que merece, porque tiene enormes efectos posteriores en todo”.