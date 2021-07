El dolor de la China Suárez tras la denuncia por violación de la sobrina de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se convirtió en las últimas horas en tendencia en la Argentina luego de que se conociera el valiente testimonio de su sobrina, Rafaela Vicuña, sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía 13 años.

La chica reveló que el hecho se produjo cuando tenía 13 años en un campamento musical. Tras sacar a la luz este duro momento, se generó un gran apoyo dentro de su familia. La China Suárez usó primero sus redes sociales para acompañar la denuncia de la joven y ahora se mostró muy sensibilizada al hablar con Cortá por Lozano.

Apenas Rafaela hizo pública su denuncia, la actriz salió a acompañar su lucha. "Aún no me recupero después de leer esto. ¿Cómo pueden seguir sucediendo estas cosas? Atención Chile, este tipo está suelto”, escribió, desde sus stories."Rafa, te abrazo y te acompaño", puso, conmovida.

La denuncia de la sobrina de Benjamín Vicuña

“Quiero compartir con ustedes y tratar de quitarme el put... peso que he cargado desde que tenía 13 años. Una injusticia la cual me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades y ser diagnosticada con bipolaridad y depresión”, escribió Rafaela Vicuña en sus redes. “Esta funa la hago para prevenir que otras chicas o niñas no tengan que pasar por lo que pasé, que se haga justicia y no se le dé más espacio tanto laboral como social a este enfermo pedófilo”, añadió.

Luego, Vicuña relató cómo fue el hecho. “Elias me invitó a una fiesta para despedir el campamento que habría en el Hogar para estudiantes Leiva Mella. Era de noche, llegamos y el ambiente era bastante turbio. Había drogas, alcohol...”, señaló. “En un momento, Elias me agarró del brazo y me llevó hasta la pieza que era de su amigo, cerró la puerta con llave y apagó las luces. Sin mi consentimiento comenzó a besarme, tocarme, me agarró de las muñecas, me bajó los pantalones y me violó anal y vaginalmente. Me dolió mucho, yo era virgen, sangré y lloré hasta quedarme dormida. No pude hacer nada”, expresó.

Después, Rafaela explicó que, cuando decidió hacer pública su denuncia, comenzó a investigar al hombre y descubrió que ella no había sido la única víctima. “Me di cuenta que no soy la única que pasó por esto. Elias ha violado, acosado y abusado de muchas otras menores. Supe que fue profesor de violín y lo expulsaron por problemas de la misma índole”, sostuvo. “Elias, me cag... la vida y me voy a encargar de que pagues por lo que me hiciste a mí y a todas las demás. Eras un enfermo mental y tu lugar está en la cárcel”, escribió la joven. “Por favor, si conocen a chicas que pasaron por lo mismo con esta persona o lo conocen, contáctenme. Estoy haciendo una carpeta con testimonios para llevarla a la Fiscalía y ya tengo varios. Todo se devuelve...”, cerró.