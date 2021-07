Impulsan plan para aumentar 30% por año la exportación de carne de cerdo argentina

La Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) presentó al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, el plan estratégico porcino 2020-2030, que proyecta un aumento en la producción, las exportaciones, el consumo interno y los puestos de trabajo en el sector.



Durante el encuentro, el presidente de la AAPP, Adolfo Franke, fue el encargado de presentar el plan, que contempla también entre sus objetivos incrementar el consumo interno en torno a 1 kilogramos per cápita hasta 2030.



Durante el evento, del que participaron también los vicepresidentes de AAPP, Daniel



Fenoglio y Lisandro Culasso, y el prosecretario, Agustín Tocagni, De Mendiguren destacó las potencialidades del sector porcino.



"Este es un sector estratégico que viene creciendo de forma ininterrumpida en los últimos diez años en producción y exportaciones y que tiene aún un gran potencial", dijo el funcionario.



Desde el BICE "estamos trabajando para cambiar la matriz productiva del país, sector por sector y proyecto por proyecto, a partir del financiamiento de actividades que agregan valor y generan divisas para el país", resaltó De Mendiguren.



El plan fue realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y establece metas finales para 2030 entre las que se encuentran: un crecimiento en el número de madres de 358.638 a 700.000; un aumento en la producción de 654.716 toneladas a de 2,1 millón de toneladas; y en las exportaciones; que aumentarían en torno al 30% por año para pasar de las 41.000 toneladas actuales a 800.000 toneladas al final de la década, generando divisas para el país por US$ 1.740 millones al año.



Además, el consumo per cápita que durante 2020 fue cercano a 14,32 kilos se elevaría a 26,3 kg, alcanzando un aumento promedio de 1 kg por año. Las inversiones que acompañarían este desarrollo alcanzarían los US$ 2.730 millones y permitirían la generación de casi 100.000 nuevos puestos de trabajo.



Desde 2007, BICE apoya al sector porcino en forma ininterrumpida. El crédito más reciente fue un financiamiento para que la empresa Ingacot amplíe en un 25% la capacidad de producción de su granja ubicada en la localidad bonaerense de Bolívar.