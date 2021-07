La Provincia hará un "timbreo" para detectar a no vacunados este fin de semana

Avanza la campaña de vacunación en la Provincia y este fin de semana buscan acelerarla con la instalación de postas itinerantes y una recorrida para detectar a quienes no se vacunaron en nuestra región. Cabe destacar que un total de 7.008.195 bonaerenses ya recibieron la primera dosis mientras que 1.808.562 ya completaron el esquema de inmunización, informó hoy el gobernador Axel Kicillof.

De acuerdo con la información que el mandatario posteó en redes sociales, el 96,40% de los mayores de 60 años ya fueron inoculados contra la Covid-19 en la provincia; así como el 88,12% de las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades. Además se vacunó al 32,32% de los bonaerenses de entre 18 a 59 sin enfermedades previas; al 92,86% de los trabajadores docentes y auxiliares; al 82,68% del personal de seguridad y al 42,82% de las embarazadas.

En ese marco entre mañana y el sábado se llevará a cabo una jornada provincial de vacunación libre contra el coronavirus mediante recorridos casa por casa, donde se buscará detectar vecinos que aún no recibieron la vacuna. Según le dijeron a EL DIA, a aquel que no se haya inoculado se lo invitará a concurrir a algunos de los vacunatorios cercanos a su domicilio y aclararon que no se los vacunará en el lugar.

Además, como parte de la movida, se instalarán más de 100 postas itinerantes en estaciones de trenes y en clubes de barrio de toda la Provincia, tal como se anunció el martes en la habitual conferencia de prensa para dar cuenta de la situación epidemiológica.

Así, en las postas itinerantes -que se sumarán a los puntos de inmunización ya existentes- se aplicarán primeras dosis sin turno previo para trabajadores de la educación, la salud y la seguridad; mayores de 40 años y mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas.