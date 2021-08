Provincia comienza a vacunar "casa por casa" y habilita eventos de hasta mil personas

Desde mañana, en provincia de Buenos Aires comenzarán a vacunar "casa por casa" para achicar el universo de personas que todavía no fueron inoculadas contra el COVID-19. Además se anunció que habilitarán los eventos de hasta mil personas, pero aclararon que por el momento no permitirán funcionar a los boliches ni público en las canchas de fútbol.

La iniciativa de vacunación será implementada a través de colectivos que funcionarán como vacunatorios móviles con los que las autoridades prevén llegar "a ciertos territorios donde se detecte" un menor porcentaje de vacunados.

Los primeros distritos donde circularán estos colectivos vacunatorios son San Isidro, 3 de Febrero, Lanús, San Miguel y La Matanza, con el objetivo de "poder llegar a la población más vulnerable", señaló esta mañana el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

"El objetivo que teníamos era lograr alcanzar en personas mayores de 50 años el 60% de cobertura de esquema completo. Ya lo hemos superado y seguimos vacunando a máxima velocidad", expresó el funcionario, que además resaltó que "a medida que aumentemos la vacunación, empiezan a descender no solamente los casos si no también los fallecimientos". Asimismo destacó que en los hospitales se verifican por estos días "más egresos que ingresos" de pacientes de coronavirus e indicó que "hay que recordarlo, porque todavía existen pocas personas que no se hayan vacunado".

Respecto de la temida variante Delta, Kreplak informó que en la Provincia se registran 44 casos, de los cuales 42 son personas que regresaron del exterior y los dos restantes contactos estrechos de algunos de ellos.

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco anunció que habilitan eventos de hasta mil personas y que la medida empezará a regir desde mañana. En ese sentido explicó que "es una medida que tomamos a pedido de los intendentes", al tiempo que dio a conocer que se habilitarán eventos sociales, culturales y artísticos con ese tope de gente y aforo del 70%, ya sean al aire libre o en interiores.

Al respecto Bianco dijo que "el aforo será del 70% pero el máximo de personas será sí o sí de hasta mil”. Pero recalcó que aún el fútbol debe esperar para que pueda ingresar público a las canchas, al igual que cualquier actividad deportiva.

La normativa reglamentaria se conocerá mañana e incluirá un protocolo según el cual al público se de le deberá controlar si presenta síntomas, la temperatura al momento de ingresar, delimitar el espacio habilitado, uso obligatorio de barbijo, respeto del distanciamiento obligatorio de 2 metros, ventilación cruzada en los espacios cerrados, recomendación a quienes concurran que estén vacunados, higienización del lugar y evitar las aglomeraciones en los ingresos y egresos.

Con relación a si el ex presidente Mauricio Macri fue multado por no cumplir con el aislamiento a su regreso desde el exterior, Bianco indicó que Macri "no declaró" que se iba a cambiar de domicilio, por eso después de cuatro o cinco días en los que sí se pudo contactar en el sitio que había indicado luego ya no lo lograron. "Nos enteramos que envió un mail a un sitio que no correspondía", agregó el funcionario, confirmando que se le labró un acta la cual "seguirá su camino eventualmente en la Justicia".

Bianco indicó que Macri es uno de los "337 irresponsables que no cumplieron con la normativa y como corresponde se les labró el acta y se les hizo la denuncia penal por atentado contra la salud pública y se estableció una multa por no cumplir con la normativa sanitaria provincial".

Desde el 1º de julio, en total fueron 20.338 bonaerenses que salieron del país, de los cuales retornaron 4.320. De los que ya regresaron al país, 3.183 "cumplieron el aislamiento", 337 no lo hicieron y "hay 629 a los que no se los pudo contactar".

"Estas medidas pueden resultar antipáticas pero son las necesarias" para evitar la circulación comunitaria de la cepa Delta, indicó, al tiempo que ratificó que "vamos a seguir con estas medidas".