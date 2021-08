L-Gante y Mariano Martínez la rompieron en La Academia: Tinelli mejoró el rating y llovieron los memes

El 2021, está claro, no es el mejor año en el rating para Marcelo Tinelli. De hecho ha registrado con su nueva apuesta, La Academia, mediciones bajísimas por debajo de los 3 puntos. Algo impensado hasta hace unos años ver a Tinelli luchando en el fondo de la tabla del rating de la tevé argentina. Pero si de salir del apuro se trata , el Cabezón es un experto. Por eso visitaron su programa los dos cantantes del momento: el trapero de cumbia L-Gante y el Mariano Martinez, quien es furor en Tik-Tok por sus versiones de grandes éxitos de la música.

Por supuesto, como era de esperar, los números del certamen de canto mejoró tras una seguidilla de malas rachas. La presencia del autor de la "cumbia 420" y del actor devenido en tiktoker, a su vez, generaron algunas críticas por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes antes que una apuesta artística vieron en sus presencias una estrategia de Tinelli para salir del apremio de la escasa audiencia. En ese sentido, los memes no tardaron en llegar...

El bajo rating de La Academia había quedado aún más expuestos porque el programa que lo antecede, Bienvenidos a bordo, de Guido Kaczka, dejaba un buen piso de rating. La Academia no sólo no lograba mantener ese nivel sino que se caía notablemente. El lunes 23, con el "ritmo de a 3", Tinelli logró, por fin, superar los 10 puntos, pero lejos de los 14 que había dejado Kaczka. Esa noche, con la aparición de Mariano Martínez, los números merodearon los 12 puntos y llevaron alivio.

“Lo de las redes es una diversión, es para pasarla bien, lo hago para distraerme”, comentó Mariano Martínez, quien además se refirió a las críticas que recibió por sus intervenciones en Tik-Tok: "Estamos de paso en esta vida, si no hacés lo que te gusta o te divierte, sin que te importe el qué dirán, te encontrás a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar toda la vida".

La otra visita resonante fue la de L-Gante, aunque las cifras se mantuvieron en torno a los 10 puntos, es decir, la mitad de lo que mide La Voz en Telefé. El trapero habló de su carrera: "Esto es parte de mí, y de mi fe, lo tomo como que recién empieza, me voy a perfeccionar. Vengo de una vida que me puso muchas complicaciones. Nunca dije que no lo iba a hacer. Trabajé, renuncié".

"Trabajaba en una fábrica de 6 a 15, y cuando salía de trabajar estaba cansado, no tenía ganas, me quitaba tiempo y energía para hacer lo que a mí me gustaba hacer. Estaba pensando en renunciar para aportar más de mi tiempo a lo que a mí me gusta. Lo más complicado fue ahí, renuncié, mi mamá andaba también complicada de trabajo", agregó.

En un relato emotivo y conmovedor, dijo que "mi mamá trabajó toda la vida, estuve solo en casa, vagando en la calle, no tuve padre. Y eso me llevó a no decepcionar a mi mamá, me orientó a todo. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos. Pero solo me di cuenta de eso".

