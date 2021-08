La hija de Cherutti eliminada de La Voz tras cantar un tema que Ricky Montaner le hizo a Thalía

Bianca siempre estuvo en la mira de todos por ser la hija del humorista Miguel Ángel Cherutti. Pese a haber demostrado un enorme talento en La Voz Argentina, en las redes sociales siempre se habló de "acomodo". Ayer fue el final para la joven en el reality de Telefe ya que no pudo pasar los octavos de final porque no convenció a Ricardo Montaner.

A Bianca le tocó interpretar el tema "Por lo que reste de vida", que popularizó Thalía pero que fue compuesto por Ricky Montaner especialmente para ella. “Fue la primera canción, aparte de los miembros de la familia, que alguien me grabó”, aseguró el mayor de los hermanos, quien además la felicitó por cómo la cantó.

Además recordó que “estaba escribiendo con Claudia Brant, que es una compositora argentina espectacular. Y ella me dijo: ’Ricky, tu deberías considerar escribir para otros artistas’. Yo le respondí: ‘No, yo soy súper celoso con mis canciones y a mí me gusta cantarlas yo o que las cante mi papá...’”. Y agregó: “Ese mismo día, le pedí a mi editora que me dijera quiénes estaban buscando canciones. Y me dije: ‘Voy a elegir el nombre más importante de toda la lista y le voy a escribir una canción’”. Al respecto dijo que tras escribir el tema y enviárselo a la intérprete de "Piel Morena", debió esperar unos cuatro meses hasta obtener una respuesta, que finalmente fue positiva.

“Me llamó un día a las nueve de la mañana, que yo estaba durmiendo. Me desperté y le dije: ‘Aló'. Y me respondió: ‘Tienes el próximo sencillo de Thalía y no sé qué...’. Y, al final, esa canción me cambió la vida, porque a partir de ese momento empecé a escribir para otra gente”, confesó Ricky.

Cuando llegó el momento de las devoluciones los jurados la felicitaron, pero a la hora de la decisión final Ricardo Montaner no la eligió, por lo que se quedó afuera de los cuartos de final. Tras la eliminación, la joven dijo: “Para mí, este certamen es un desafío interno con el apellido que llevo”, y les agradeció a Mau&Ricky por haberla elegido en primera instancia y a su coach por haberla robado en la siguiente.

Lo cierto es que finalmente Montaner se quedó con Jacinta, el dúo Denis y Alex, Ezequiel, Steffania e Ignacio, estarán en los cuartos de final que arrancarán el viernes. Cabe destacar que además de Bianca Cherutti quien dejó el certamen fue Sergio Verón, que cantó “La copa rota” de Marc Anthony.