“El fiscal es un coimero”, dijo el abogado Dalbón

“Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”, dijo días atrás el abogado del Presidente Gregorio Dalbón en declaraciones radiales. “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”, agregó haciendo referencia al fiscal.

También se refirió que tiene la causa del festejo en Olivos: “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mi los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mi Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta (Sebastián) Casanello”.