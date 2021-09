Cumplió un objetivo y ahora deberá mejorar en el juego

Gimnasia tenía que ganar y ganó en el Bosque. El equipo de Néstor Gorosito aprovechó una fecha que le terminó siendo auspiciosa porque perdieron todos los equipos que pelean por los promedios y este triunfo ante Unión por 1 a 0 con gol de Germán Guiffrey le dio algo de aire fresco para recuperar confianza.

Desde el juego quedaron pocas cosas para destacar y el equipo continúa en deuda en cuanto a la elaboración y la creación. Al Lobo le sigue costando mucho encontrar combinaciones y sociedades y en el primer tiempo se notó más que nunca.

El entrenador volvió a apostar por el clásico 4-4-2, nuevamente con dos volantes externos que no tienen oficio para hacer la banda y que terminan fundidos como Johan Carbonero y Eric Ramírez; y el el doble cinco tuvo la sorpresiva inclusión de Nery Leyes por Harrinson Mancilla, acompañado por Brahian Alemán, otra vez en una posición poco habitual para él.

Fueron 45 minutos muy flojos del elenco mens sana y sobre todo en ese círculo central en el cual ni Leyes ni Alemán hicieron pie en la contención y donde el rival logró imponer el dominio.

En ese primer acto el Tatengue tuvo libertades para poder acercarse con facilidad al arco de Rey y en contrapartida, Gimnasia fue un concierto de errores individuales y no logró dar dos pases seguidos.

Quedó nuevamente en evidencia que los delanteros devenidos en volantes pagan los platos rotos por el mal armado de un plantel que no cuenta con intérpretes para jugar con el esquema que hoy es preferencia del entrenador.

Lo poco que generó el equipo de Gorosito fue un remate/centro bajo de Luis Rodríguez, que sigue sin aparecer en su esplendor, y un disparo del solitario Nicolás Contín, que es pura voluntad. Ambos intentos se fueron desviados contra el caño derecho del arco defendido por Sebastián Moyano. No hubo mucho más por el lado del mens sana en una etapa inicial gris como la tarde de ayer en 60 y 118.

Pero el conjunto santafesino, que tiene a su entrenador, Juan Manuel Azconzábal, en la cuerda floja por el mal desempeño de sus dirigidos, sí tuvo ocasiones y perdonó al albiazul.

El primer llamado de atención llegó tras una falla en la salida desde el fondo cuando Leo Morales le dio un pase exigido a Leyes, quien la perdió en una zona crítica y Gastón González remató desviado de zurda. No fue la única que tuvo el Tatengue, porque tras otro error defensivo de Gerometta, quien dejó un rechazo corto tras un tiro de esquina, Daniel Juárez remató alto desde el punto del penal y se perdió el primero desde una posición inmejorable

Fueron 20 minutos en los cuales el Lobo no dio pie con bola y no se encontró abajo en el marcador por la impericia del rival a la hora de la definición. Justamente pudo demostrar algo de presencia en el área de enfrente con una aparición del Pulga, quien sacó un derechazo que cruzó el rectángulo chico y que no pudo conectar Carbonero apareciendo por detrás de todos.

Y a los 26, fue el primer disparo franco del equipo, cuando Nicolás Contín, tras un acción individual y un tanto atropellada, metió un remate desde afuera que se fue ancho, contra el poste derecho de Moyano.

El primer tiempo se fue apagando con una imagen que lejos estuvo de ser la que pretende Gorosito para su equipo. Sin marca, sin juego y además inofensivo en ataque.

MEJORÓ EN EL COMPLEMENTO Y LE ALCANZÓ CON POCO

Como sucedió en la igualdad 0 a 0 ante Vélez, Gimnasia ensayó una leve mejora tras el descanso y con eso le alcanzó para quedarse con un triunfo tan necesario desde la sumatoria como desde lo anímico.

Mejoró un poco Leyes en la contención, levantó Alemán a puro sacrificio y con más conducción y el Lobo logró hilvanar algunas acciones de peligro. Justamente al inicio del complemento pudo hacer algunas combinaciones en el frente de ataque por el costado derecho y un disparo del propio Alemán que tenía destino de gol fue interrumpido por un defensor visitante.

El último aviso del Lobo antes del gol de Guiffrey fue un disparo de Eric Ramírez, tras otra jugada asociada, que Moyano sacó al córner. Y desde ese tiro de esquina llegaría la apertura del marcador. A los 10 minutos Brahian Alemán ejecutó el balón detenido desde el costado derecho del ataque y tras una desinteligencia entre el arquero adversario y un zaguero, apareció un buen testazo de Germán Guiffrey que terminó contra las piolas de arco de avenida 60.

Con la ventaja en su poder Gimnasia comenzó a jugar un poco más tranquilo y aunque no brilló ni asedió a Unión, pudo sostener la ventaja. Quedaría una acción más de riesgo con un lindo tiro libre rasante de Luis Rodríguez que Moyano tapó contra su poste izquierdo.

Antes de la media hora Gorosito movió el banco y sumó gente a la mitad de la cancha con los ingresos de Manuel Insaurralde y Emanuel Cecchini y también en defensa con la inclusión de Guillermo Fratta. Y si bien Unión tuvo un poco más el balón, no tuvo la agresividad que había tenido en la etapa inicial. Así se consumió el tiempo y el Lobo logró el primer triunfo de la era Pipo, cortando una racha de siete partidos sin victorias.