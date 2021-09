Gollan: "Con más platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto"

El exministro de Salud y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que el votante "dio una lección cívica" en las PASO del 12 de setiembre marcando al Frente de Todos "lo que tenía que resolver" y consideró que el principal reclamo es el "mejorar más rápido" la situación económica de un "sector muy golpeado". Asimismo remarcó que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto".

"El votante nos dio una lección cívica marcándonos que teníamos que resolver y mejorar cosas. No nos enojamos con la gente, interpretamos el mensaje y tenemos que dar respuesta", dijo el exministro de Salud bonaerense en diálogo con Radio con Vos, al referirse al resultado de las PASO. En ese marco, sostuvo que hay "un sector de la sociedad que venía muy golpeado de la gestión anterior y que con la pandemia empeoró su situación y está reclamando más atención" y agregó: "No alcanzaron los refuerzos como el IFE, el Repro, el ATP, o la AUH; hay gente que sigue mal, y la recuperación de la economía todavía no permea en esos barrios, y fue un reclamo claro".

"Siempre hay varios componentes en un mensaje, pero el principal mensaje de las urnas creo que es que hay un sector que habitualmente siempre nos vota, que no fue a votar, en barrios muy populares la gente no fue a votar, y está claro que ahí hay un mensaje", agregó. Al ser consultado por las medidas tomadas durante la pandemia el año pasado, Gollan dijo que "una gran mayoría tiene un gran reconocimiento de que se los cuidó" y aseveró que "la gente valora los cuidados".

"La gente ha asumido lo dramático que fue no mandar a los chicos a la escuela", valoró los cuidados y destacó que además de la virtualidad, en Provincia "hubo mucha presencia en los cuadernillos, docentes que fueron a domicilio y se sostuvo y ahora se van a recuperar (los contenidos)". "Les pido que vean lo que pasó en Nueva York en las escuelas donde los cierres fueron mucho más largos. La gente lo que reclama es que tenía la necesidad de salir a trabajar por lo económico y que con los chicos sin escuela no podían, pero, en el tema del cuidado no hay un reclamo masivo", consideró.

En ese sentido, el candidato consideró que "lo que más pesó fue una situación económica que no tiene tiempo de esperar la reactivación económica que se viene, porque viene mal desde hace mucho". En ese punto, enfatizó en que "cuando hay una situación crítica, toda medida que implica movilización de personas puede ser fatal" y apuntó: "Si con 12.000 casos diarios llegábamos a mandar a los chicos del conurbano, se hubieran movido 5 millones de personas, eso hubiera sido fatal".

Reconoció, no obstante, que también se mezclan otras cosas: "Es una PASO saliendo de una pandemia pero todavía con el shock pos traumático de lo que genera una pandemia, acá se analiza todo como si no hubiera pasado algo tan duro en el mundo, como si no hubiera existido la pandemia". En ese sentido, dijo que "la pandemia genera traumas muy grandes en la sociedad" y "produce daños". "No hay otra explicación, no se recupera una sociedad inmediatamente después de un desastre sanitario de estas características", completó.