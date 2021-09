Santilli sumará a Manes a la campaña

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, afirmó que con Facundo Manes van a “recorrer la Provincia juntos”, a la vez que confirmó que participará de un debate televisado entre los distintos candidatos.

“Facundo (Manes) y yo hicimos un trabajo muy bueno que terminó en una PASO donde todos hemos sumado y ahora vamos a recorrer la provincia juntos, vamos a estar en cada uno de los rincones discutiendo y dando a conocer las propuestas”, indicó Santilli.

Ante una consulta sobre si el Frente de Todos puede revertir el resultado electoral, dijo que “las elecciones hay que competirlas, pero yo tengo mucha confianza y esperanza en lo que la sociedad ha expresado y me expresan todos los días en las recorridas”.

Al ser consultado sobre si está de acuerdo con hacer un debate en televisión con los otros candidatos rumbo a las legislativas del 14 de noviembre, el ex vicejefe de Gobierno porteño afirmó: “Eso ya está firme, yo ya firmé y vamos a estar allí, si no me equivoco ya tiene fecha. No es obligatorio pero hemos firmado todos los candidatos”.