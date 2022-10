Gabinete: el reemplazo de Manzur sería un incondicional del Presidente

El presidente Alberto Fernández deberá planificar otro recambio en el gabinete hacia fin de año: Juan Manzur ya avisó que a principios de 2023 volverá a Tucumán para reasumir la gobernación y preparar la fórmula que competirá el 14 de mayo próximo, en uno de los tantos comicios provinciales que se desengancharán del calendario nacional.

Pero no sería la única salida del equipo de gobierno: el ministro Jorge Ferraresi (Vivienda y Hábitat) podría regresar para la misma fecha a Avellaneda emulando el operativo “ordenamiento territorial” que protagonizó la semana pasada “Juanchi” Zabaleta en Hurlingham: en ambos distritos los jefes comunales disputan con La Cámpora por el control del municipio.

Ahora desde el entorno de Manzur dejaron saber que el ministro coordinador dejaría su cargo para regresar en enero próximo a la provincia norteña: impedido de ir por otra reelección, negoció con Osvaldo Jaldo, hoy a cargo del Ejecutivo provincial, ir como su candidato a vicegobernador en la fórmula peronista que competirá en mayo próximo. En las legislativas del año pasado los candidatos del oficialismo ganaron por sólo unos puntos contra sus pares de Juntos por el Cambio, por lo que no quieren subestimar a la alianza opositora.

Es que en medio de la crisis socio-económica actual, muchos mandatarios provinciales quieren despegarse de la Nación. En la vocería presidencial no confirmaron la versión pero se sabe que Alberto Fernández desea volver a contar en ese cargo, cuyo despacho es contiguo a la oficina del Presidente, con un dirigente de máxima confianza.

El nombre del canciller Santiago Cafiero, que nunca dejó de ser un confidente del primer mandatario y lo ha acompañado en Olivos durante las últimas crisis políticas, comenzó a sonar fuerte. Pero ayer en el Palacio San Martín rechazaron que vaya a dejar su cargo. “Alberto cree que está trabajando correctamente en política exterior”, esgrimieron pero advirtieron que es el Presidente el que decide “los colaboradores y el lugar” que ocupan. Traducido, no lo descartan.

El otro hombre fuerte del “albertismo” que podría recalar como jefe de gabinete es el actual vicejefe, Juan Manuel Olmos, que hace poco más de dos meses arribó a ese puesto. Con despacho en el primer piso de Balcarce 50 desde el inicio de mandato, fue jefe de asesores de Presidencia. Olmos acaba de promover a su homónima, “Kelly”, como ministra de Trabajo, es un dirigente fuerte del PJ porteño y tiene un perfil negociador: mantiene una buena relación con Máximo Kirchner y con el camporista “Cuervo” Larroque, a quien recibió durante la víspera “por temas de gestión entre Nación y Provincia”.

Como sea, el probable reemplazante de Manzur -que hoy encabezará una reunión de gabinete en Casa Rosada- tendrá un perfil similar al de las tres ministras que se sumaron la semana pasada al gabinete: tendrá la bendición unívoca de un Presidente que se cierra sobre sí mismo en el rearmado del equipo de gobierno para lo que queda de mandato.

evitar el “pato rengo”

Con una tensión evidente con su Vicepresidenta, sólo se comunican ante situaciones “de emergencia”, el jefe de Estado busca resguardar algo de capital político para atravesar la última parte del año y los meses de pre-campaña. El objetivo es mantener la “ilusión” de un intento reeleccionario para postergar la sensación de despoder que emana del “pato rengo”, es decir, la figura que refiere a aquellos presidentes impedidos de un segundo mandato. Pero ningún dirigente de peso en el Frente de Todos (FdT) considera plausible una nueva candidatura del primer mandatario.

Pero Alberto Fernández no se rinde e intenta no quedar ajeno a la implementación de las últimas medidas de gobierno. Pero tampoco de la propia discusión del peronismo: por ello el pasado lunes tuvo su “acto” del 17 de octubre -no fue invitado ni al mitin de Plaza de Mayo organizado por Máximo Kirchner y Pablo Moyano, tampoco al encuentro de la CGT ni a la manifestación de los movimientos sociales “oficialistas”- con la inauguración de unas obras en la autopista a Cañuelas, que contó con la presencia del titular de Hacienda Sergio Massa pero también del gobernador Axel Kicillof.

Ahora, se especula, quiere compartir con el líder del Frente Renovador una cumbre con sindicalistas y empresarios para establecer “un acuerdo” de precios y salarios. El lunes pasado anticipó que la convocatoria sería esta semana. Pero ni en Presidencia ni en la CGT, por caso, han confirmado la reunión. Sería otra muestra más de la “improvisación” que, según advierten en el kirchnerismo, ha caracterizado la gestión del Ejecutivo.