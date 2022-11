Tras el freno de Renault y Nissan, Ford va en reserva

En la misma semana en la que Nissan y Renault pusieron el freno de mano a sus producciones en Córdoba, Ford metió rebaja en la suya y ralentizó la producción de la Ranger debido a la falta de semiconductores, una pieza clave del armado que falta en el mundo entero a raíz de la pandemia.

Según trascendió, la empresa automotriz radicada en General Pacheco “perdió algunas unidades de producción por el problema de abastecimiento de partes que usan semiconductores”.

Los semiconductores o “microchips” son insumos de computación cuya fabricación está altamente concentrada en el mundo y resultan cruciales en industrias como la automotriz, ya que cada auto lleva en promedio unos 1.400 chips.

Hasta antes de la crisis sanitaria, el abastecimiento de los semiconductores no había sido un problema ni Argentina ni en el mundo, sin embargo, la pandemia generó un caos de logística internacional que llevó a casi al triple el valor de los contenedores. Sumado a eso, una de las pocas fábricas de chips a nivel mundial, la japonesa Renesas Electronics, se incendió en marzo del año pasado, y eso profundizó la crisis.

En el país, poco se había escuchado sobre la falta de semiconductores. Hasta entonces, las automotrices batallaban con la falta de dólares que fueron provocando fuertes restricciones a las importaciones por parte del Banco Central.

“Las restricciones a las importaciones y la falta de dólares son la cuestión de fondo, tanto en las pick ups de Córdoba como en otras suspensiones que hubo en Fiat y las fabricantes de maquinaria agrícola”, dijeron fuentes del sector autopartista a Clarín.

“No sabemos si llegamos a diciembre, estamos analizando vacaciones anticipadas para el personal porque nos estamos quedando sin insumos o tenemos máquinas paradas porque no nos dejan traer un repuesto”, dijeron desde la Cámara de la Máquina Herramienta y Tecnologías (CARMAHE), donde la mayor parte de sus integrantes son pequeñas y medianas empresas, emitieron un duro comunicado sobre el tema.

Y la Vicepresidenta de CARMAHE, Florencia Vitale, agregó: “Tenemos que estar pidiendo permiso todos los días para poder trabajar, es traumático, vivimos mirando el celular para ver si me aceptaron o no la SIRA, para ver si hoy puedo o no seguir con mi negocio”.

Fuentes del sector automotor, aseguraron que “el tema semiconductores venía mejorando pero en noviembre volvió a impactar. En Ford estiman que en diciembre van a poder recuperar la producción perdida, pero con este tema es difícil de prever”.

Nissan vuelve al ruedo

Según anunció ayer, la automotriz Nissan normalizará la producción en su planta de Córdoba a partir del lunes próximo, tras unos días de “parada técnica” debido a la falta de semiconductores y otros componentes.

En un comunicado, la multinacional de origen japonés destacó “el trabajo que estamos llevando adelante con todos los integrantes de la cadena de valor y las autoridades del Ministerio de Economía” para sostener los niveles de actividad.

“Estamos todos comprometidos con el objetivo común de proteger los planes de producción para mantener los niveles de crecimiento que el sector está registrando”, agregó la firma en el escrito.

“Luego de unos días consecutivos de parada técnica debido a la falta de semiconductores y otros componentes, hemos regularizado esta situación, y estaremos retomando la operación normal de nuestra línea de producción el próximo lunes 14 de noviembre”, detalló la compañía.