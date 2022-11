Obra pública: el fiscal Luciani rechazó los pedidos de nulidad de las defensas

El fiscal Diego Luciani anticipó que no realizará réplicas para responder a cuestiones novedosas que pudieran haber introducido los defensores en sus alegatos para evitar que se extiendan los plazos del proceso.

En la reanudación de las audiencias, Luciani consideró que "no hay elementos novedosos ni que nuestro alegato no haya respondido", por lo que afirmó que "la solidez de nuestro trabajo hace que no tengamos nada que contestar".

Al no hacer uso de la facultad para responder las objeciones de las defensa lo que hacen los fiscales es evitar que posteriormente se den las "dúplicas", lo cual prolongaría los tiempos hasta llegar a un veredicto.

"El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda", indicó Luciani, a lo que agregó: "Lo que pretendemos es darle la máxima celeridad para que el Tribunal dicte el veredicto que considere que corresponda".

Esta aclaración Luciani las realizó previo a exponer sobre las nulidades y excepciones presentadas por las defensas de los imputados en el juicio por la Obra Pública adjudicada a Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner entre los acusados. en el comienzo de la recta final hacia el veredicto, previsto para principios o mediados de diciembre.

Tras agotar la etapa de alegatos de las defensas, que refutaron con vehemencia y contradijeron a los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 abrió la instancia para que Luciani y Sergio Mola se pronuncien sobre los planteos de nulidad.

Lo que sí deberá ocurrir es que los fiscales respondan a los varios planteos de nulidad introducidos por las defensas, que van desde la utilización de pruebas obtenidas en otros procesos (por ejemplo, el contenido del teléfono del ex funcionario José Francisco López) hasta la introducción en el alegato de hechos sobre los que los imputados no pudieron defenderse.

Las nulidades planteadas durante el debate oral son las primeras cuestiones que deben resolver los jueces previo a avanzar sobre si los imputados son inocentes o culpables. También intervendrán los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa pero resolvió no acusar durante su alegato.

El paso siguiente serán las “últimas palabras” de los acusados, quienes tendrán la posibilidad de hablarles a los jueces antes d que éstos se retiren a deliberar y anuncien el veredicto.