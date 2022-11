Alberto Fernández reconoció que pasó "un mal momento" y ya vuela rumbo a Madrid

El presidente Alberto Fernández partió hoy de Indonesia, donde participó de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-20 en la isla de Bali, tras su paso por Francia donde asistió al 5° Foro de París por la Paz.

El vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas salió desde el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali a las 8:55 hora de la Argentina y realizará una escala en el aeropuerto de Madrid.

En la capital española, Fernández estará durante unas 16 horas, se entrevistará mañana con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz Pérez, y luego emprenderá el regreso hacia Buenos Aires, cuyo arribo está previsto para el viernes a las 5:30hs.

Antes de partir de Bali, el mandatario afirmó que se encuentra "muy bien" de salud después del cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado que presentó durante la cumbre del G-20 y contó que se trata de un problema que "arrastra" desde hace varios años y que a su regreso al país se hará estudios "más cuidadosos".

El jefe de Estado reconoció que atravesó "un mal momento que pasó rápido", pero que lo obligó a "restringir la agenda" que tenía prevista cumplir en esta cumbre. "Fue un mal momento. Tuve un problema estomacal que arrastro desde hace varios años pero que nunca se había manifestado con el sangrado", confió Fernández en declaraciones a la prensa.

Añadió que ese cuadro "me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacer un estudio en el estómago para ver si el sangrado había parado, y por suerte se detuvo rápido". "Los médicos me pidieron que pare un poco, así que acoté algunas cosas que tenía, y en mi vuelta haremos estudios más cuidados, pero por lo pronto, la recuperación rápida y ese es un dato tranquilizador", remarcó Fernández.

Además, el jefe de Estado confirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo llamó ayer cuando supo que tuvo un problema de salud. "Estaba preocupada por mi salud, cosa que agradezco y valoro muchísimo", señaló en relación a la ex mandataria.