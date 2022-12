VIDEO. Una marcha y un abrazo simbólico al Hospital de Niños de La Plata cargado de reclamos

Los profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica realizaron un abrazo simbólico al edificio y marchan hasta el ministerio de Salud bonaerenses con una batería de reclamos. Entre los puntos salientes, la protesta se realiza para pedir mejoras en el centro de salud pediátrico provincial, pero también reclaman honorarios, infraestructura y recursos humanos..

“¿Que platense no está orgulloso del prestigio y la excelencia entre los países de la región del Hospital de Niños Sor María Ludovica? ¿Cuántas vidas de bebés, niños, niñas y adolescentes el personal de salud salvó en más de 100 años? Hoy nuestro querido Sor María Ludovica necesita que difundamos y concienticemos sobre lo vital de participar del abrazo simbólico al hospital” señalaron los impulsores de la protesta. Según remarcaron en la Asociación de Profesionales del Hospital Ludovica, que convocó a la protesta, “en este hospital se formaron especialistas durante décadas que hoy forman parte de muchos hospitales del país, incluso el Garraham o El Cruce”.

Muchos fueron los que se sumaron a la convocatoria y bajo una tenue llovizna se movilizaron por las calles de la Ciudad hasta 51 entre 17 y 18.

Zulma, una de las referentes de la movida, le dijo a EL DIA que "el Hospital de Niños tiene un reclamo especial que no es el aumento de sueldos sino el de no perder la complejidad. Y también que no se nos vayan los profesionales luego de formarlos entre 4 a 8 años". En ese sentido indicó que "un jefe de servicio, que es la escala jerárquica más alta, con 25 años de servicio y haciendo 36 horas semanales, gana entre 190 y 200 mil pesos. Es por eso que tiene que salir a buscar otras ofertas laborales y se va".

Además sostuvo que "la pediatría está haciendo crisis en todo el país. Hospitales grandes como éste o el Garrahan no pueden quedar despoblados porque de acá salen a trabajar a otras localidades de la Provincia y no eso puede pasar".