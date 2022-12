Doha: del éxtasis mundial a su tranquilidad habitual

Desde Doha

Supo ser la capital del mundo por un mes. Sus calles fueron empapeladas con fotos de las estrellas mundiales, también se adaptó para recibir a los fanáticos del fútbol, adaptando sus horarios, formas de comunicarse, transporte público, entre otras cosas. No solo se hablaba en árabe e inglés, sino que se habló mucho en castellano, más precisamente en castellano argentino. Se jugaban 4 partidos del mejor fútbol del mundo por día y su pueblo eligió su jugador y selección franquicia, fue la Argentina quien gozó de ese respaldo ciudadano. La fiesta del campeón y sus seguidores ya es historia. De a poco Doha vuelve a su normalidad, a tener el metro con poca gente transitándolo, a vivir sus horarios, y no se pierde el tiempo en empezar a desmontar todo el gran circo que planta el campeonato del mundo masculino de la FIFA. En este oportunidad fue el número 22 y el primero en Medio Oriente. A diferencia de otros mundiales, en esta oportunidad no solamente hubo que construir 7 (siete) de los 8 (ocho) estadios desde cero, el único que estaba era el Khalifa, sede de aquella épica de la Argentina sub 20 de Sorín, Biagini, Pena, etc y comandada José Néstor Pekerman. Sino que también hubo que acondicionar metros, calles, alojamiento y logística para albergar un mundial en un país extremadamente pequeño en cuanto a territorio se refiere. La FIFA fue la encargada de distribuir alojamiento y mediante una página web dispuesta para la ocasión fue vendiendo lugares. Para siempre quedará en la memoria de los argentinos el famoso Barwa, donde hicieron base muchos fanáticos de la Scaloneta. Muy pocas cosas fueron las que no llegaron a terminar a tiempo, diría que un porcentaje cercano al 2 o 3%. Y en los lugares donde no había quedado como realmente esperaban, tiraron alfombra de césped sintético que muy bien decoraba suelos o perfectas gigantografías de la mascota La’eeb o de los signos de Qatar 2022.

Uno de los lugares que rápidamente empezó su desmantelamiento fue el centro de tickets oficiales, donde en sus veredas fue la oferta y demanda diaria de la reventa. Que para la final tuvo un piso de 2 mil dólares que nunca perforó. La final del mundial se podía ver por ese dinero, muy por debajo a precios internacionales de otras finales anteriores. La falta de europeos demandantes fue notoria para que el valor quedará ahí.

Otro de los lugares que rápidamente empezó con su vuelta a la rutina fue el Corniche, la gran bahía que tiene Doha, a los pies de sus rascacielos y que el mar del Golfo baña sus playas. Si bien no se habilitó al tránsito todavía, ya comenzaron los trabajos para evacuar las vallas y toda la cartelería que había en la calle.

El aeropuerto tuvo su pico de actividad el día de ayer lunes. Muchos argentinos tenían su vuelo programado para el 19, otros que tenían para el 18 a la noche perdieron el suyo y tuvieron que sacar otro ticket aéreo, pero no lo pudieron hacer para salir de inmediato hacia su destino debido a que los vuelos estaban llenos.

Doha vivió un mes como si fuera un verdadero cumpleaños. Todos los flashes mundiales estuvieron posados en la capital qatarí. Actores, periodistas, celebridades, mandatarios de diferentes países, la gente más poderosa del mundo caminó sus calles y paseó por sus estadios. Qatar se mostró al mundo de una manera brillante. Es hora que la normalidad se apodere de sus calles y eso es lo que estamos presenciando.