¿Fin de una tradición?: cada vez menos muñecos de fin de año

¿Se apaga el fuego de un rito que adquirió una fuerte identidad platense cada fin de año y que llevó al asombro y admiración de propios y extraños? Más allá de que ya son tres los históricos equipos de constructores que anunciaron en las últimas horas que este año no armarán su muñeco para despedir el 2022 y darle la bienvenida al nuevo año, está tradición que suele disfrutarse en cada uno de los barrios, se viene apagando con el paso del tiempo. Según el registro de este diario, desde 2008 bajó casi un 70 por ciento el armado de momos. Y este año no parece la excepción. De acuerdo a los últimos datos que dejaron trascender desde la comuna local, serían un poco más de 30 los anotados hasta ahora. Hoy terminaría la inscripción.

Desde 2008 hasta 2012 se podría decir que tuvieron su época de esplendor estos muñecos que representaron mucho de realidad pero también de fantasía, con personajes que apasionaron a grandes y chicos de la Ciudad. La debacle pareció comenzar en 2017. Después vino la pandemia, pero de todos modos pudieron mantenerse arriba de los 60. El año pasado fueron apenas 45.

Ahora tres propuestas que durante varios años animaron la fiesta de la quema de momos con sus obras de arte (“Drakos”, “Muñecos” y el grupo de “19 y 73”), decidieron bajar los brazos porque, según denuncian, son perjudicados por los controles municipales. “Sabemos que hay pocos muñecos. Pero esperamos que salgan más. No lo veo como una competencia sino como una tradición, y mi deseo es que no se pierda, que siga”, cuenta Juan, constructor este año de “Los Duendes”, que no deja de remarcar el esfuerzo, la dedicación y el dinero que se necesita para construir esta pasión.

Para terminar escribieron que "ojalá sepan entender. Gracias a todos por sus mensajes". En 19 y 73, el año pasado habían elegido como personaje a la "Sirenita", y la creación fue todo un éxito. Además, ganaron en 2018 con "Coco" y un año más tarde obtuvieron el tercer puesto con "Moana".