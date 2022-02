Tragedia de Once: mensaje de familiares

Familiares de las víctimas de la tragedia de Once expresaron que “tanto dolor” por las vidas perdidas debe honrarse a través del compromiso de garantizar un transporte público “digno” para que “no vuelva a suceder”, al cumplirse hoy una década del siniestro ferroviario que dejó 51 muertos y casi 800 heridos.

El 22 de febrero de 2012 a las 8.33 de la mañana, el tren Chapa 16 de la línea Sarmiento, que circulaba desde el oeste del conurbano bonaerense, chocó contra los paragolpes de contención de la plataforma 2 de la estación de Once, en el barrio porteño de Balvanera.

A una década del siniestro, familiares de las víctimas se reunieron en el escenario de la tragedia y coincidieron en que el mayor homenaje a las vidas perdidas es “no olvidarlas” para que “no vuelva a suceder”.

“Pesan los 10 años, hoy mi hijo tendría 42 años y no tener su compañía, sobrellevarlo es pesado”, expresó a Télam Juan Frumento, el padre de Leonel, un hombre de 32 años que, como tantos otros, esa mañana había tomado el tren para ir a trabajar.

Frente al andén 2 de la estación de Once, Juan aseveró que “la pérdida de mi hijo es irreparable”, y que lo único “que podemos enmendar es lo que viene, que no ocurra lo mismo”.

Una “bisagra”

Este siniestro “indubitablemente fue un quiebre, una bisagra en el transporte”, consideró por su parte Paolo Menghini, el padre de Lucas, el joven de 19 años que fue hallado 60 horas después del choque. “Como resultado de las muertes existió una manera distinta de mirar la calidad de los servicios, de eso estoy absolutamente convencido”, señaló y aseguró que “la tragedia de Once está en el inconsciente colectivo del país”.

Que los pasajeros cuiden y valoren las unidades es un “gran homenaje a quienes se fueron y a nuestra lucha”, consideró Menghini y, acerca de las muestras de afecto que constantemente reciben de la sociedad, agregó: “Que a 10 años eso siga sucediendo significa que no sólo no se olvidaron las vidas perdidas sino que se valora todo lo que hicimos para que no vuelva a suceder”.

La de ellos nunca fue una lucha motivada por “el odio ni la venganza”, sino por la búsqueda de “obtener justicia por nuestros familiares que murieron”, la cual llegó tras los juicios conocidos como Once I y II, iniciados en 2014 y 2017 respectivamente.

“Nunca dejamos de sentirnos acompañados por la sociedad, desde el primer momento hasta hoy”, señaló el padre de Lucas, a la vez que reflexionó que el tiempo “ayuda a convivir con el dolor pero no cierra las heridas”.