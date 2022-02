Desde el Larretismo le respondieron a Sileoni

Después de las declaraciones del ministro de educación, Alberto Sileoni, en las que afirmó que Larreta se “cortaba solo” en referencias a las nuevas pautas educativas, el presidente del bloque “vamos Juntos”, Diego Garcia Vilas le respondió: “Es una suerte pata los chicos, que Horacio y Soledad Acuna se corten solos”.

Tras los nuevos protocolos escolares que definió la CABA, la polémica se traslado a la Provincia y desde el gabinete de Kicillof salieron a cruzar al gobierno porteño. "Me parece que Larreta se adelantó. Y fue un adelanto del tipo 'me corto solo, somos otra cosa'", disparó el ex ministro de Cristina Kirchner en diálogo con AM 530.

"Yo creo que no es parecido al protocolo que habrá a nivel nacional. Nosotros vamos a trabajar para que haya distancia social, barbijo, vacunación. Para nosotros la vacunación no es un hecho individual, es colectivo", se diferenció Sileoni.

Desde la Ciudad, llegó una dura respuesta a Sileoni. "Por suerte para los chicos de la CABA Rodríguez Larreta y Soledad Acuña también se cortaron solos para acudir a la Justicia y poder reabrir las escuelas mientras el gobierno nacional y la Provincia los habían abandonado", tuiteó el legislador porteño Diego García Vilas.

"Basta de especular con el futuro de nuestros hijos", remató el también jefe de la bancada de “Vamos Juntos”