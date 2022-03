Piden ayuda para atrapar al autor de un atropello mortal en La Granja

Un hombre de 42 años murió ayer luego de que fuera atropellado por una camioneta el pasado domingo por la tarde en un sector de La Granja cuando se encontraba cambiando la cubierta de su vehículo en la banquina. Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado que lo embistió huyó sin auxiliarlo. En este marco, por estas horas se viene realizando una exhaustiva investigación con el objeto de dar con el paradero del sospechoso.

Hasta el momento, los investigadores cuentan con la patente del vehículo, la marca, el modelo y el color de la camioneta, todos datos que fueron aportados por una pareja que además de presenciar el siniestro, asistió a la víctima y se encargó de perseguir al responsable del hecho.

El terrible episodio tuvo lugar alrededor de las cuatro y media de la tarde cuando Sebastián Nardoni se vio obligado a detener la marcha de su coche al costado de la calle 520, a la altura de 135. El hombre volvía de la terminal de micros, a donde se había dirigido para buscar a su mamá que regresaba de un viaje. De copiloto iba su hijo de 16 años quien también fue impactado por la camioneta. Según confirmó la familia a este diario, el joven sufrió un esguince y algunos cortes. “A nivel físico está recuperándose pero en lo anímico está destrozado. Nadie puede entender lo que pasó”, expresó ayer, en diálogo con EL DIA, Lorena, hermana de la víctima.

En sintonía con la atmósfera de tranquilidad que suele reinar los domingos por la tarde y con las anécdotas del periplo de su madre dominando la charla, el viaje se venía desarrollando sin contratiempos hasta que al llegar a 134 todo se vio interrumpido cuando Nardoni se dio cuenta que se había pinchado un neumático de su auto. Tras avanzar 100 metros, paró en la banquina que hay sobre el costado derecho y sacó del baúl el criquet y la llave cruz.

Padre e hijo se encontraban abocados a la faena de cambiar la rueda cuando, de pronto, la tarde apacible se convirtió en una escena dantesca luego de que el conductor de una camioneta marca Ford, modelo F-100 “de las que hacen fletes” los embistiera a ambos.

Tirado en el suelo y con un fuerte dolor en una de sus piernas se encontraba el adolescente y unos metros más adelante yacía su padre en estado de inconsciencia. En tanto, en el interior del coche, la madre de la víctima, entre desesperación y miedo, intentaba entender qué había sucedido.

Aún no se conocen con exactitud las causas que le dieron origen al terrible siniestro. Lo único que se sabe es que, tras el impacto, el conductor del camión no se detuvo a brindar ayuda y huyó del lugar. Se tiene certeza de esto porque un conductor que presenció el hecho persiguió durante varias cuadras al conductor “haciéndole señas” ya que cabía la posibilidad de que no se hubiese dado cuenta de lo acontecido. Pero el sujeto realizó todo el tiempo maniobras evasivas hasta que logró que le perdieran el rastro en la zona de 528 y 143.

Así lo confirmaron fuentes policiales que indicaron además que se está trabajando en la identificación del sujeto que estaba al volante de la camioneta F-100.

La mujer del conductor que había salido a tratar de interceptar al conductor de la camioneta fue quien se encargó de dar aviso a las autoridades y al SAME sobre lo acontecido.

A los pocos minutos, una ambulancia llegó al lugar y Nardoni fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín. “Fue sometido a una intervención quirúrgica para evaluar cómo se encontraban sus órganos. El mayor daño lo tenía en los pulmones. Se requería de una operación urgente pero antes debían estabilizarlo ya que existía una gran probabilidad de que no pudiera superar la intervención”, explicó Lorena.

Tras luchar durante más de un día por su vida en el Hospital San Martín, su corazón no resistió el tratamiento con medicamentos al que estaba siendo sometido para normalizar el funcionamiento de su organismo y terminó sufriendo un paro cardíaco.

La muerte de Sebastián Nardoni se transformó en la décima tragedia vial que tiene lugar en lo que va del año en la Región, de acuerdo a un registro que viene elaborando este diario.

“Era una persona excepcional. Buen padre, buen marido, buen hermano, buen amigo. Trabajaba en el lavadero de un frigorífico en Abasto. Tenía mucho empuje. Hizo su casa él sólo con tutoriales de YouTube. Siempre encontraba la vuelta para resolver los problemas que se le presentaban a él, a sus amigos y a su familia”, expresó entre lágrimas.

“Nosotros necesitamos que si alguien vio algo que aporte la información ya que necesitamos que se haga justicia por la muerte de mi hermano. Necesitamos encontrar al responsable de su muerte. Por eso pedimos ayuda a los vecinos”, pidió.